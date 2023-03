Görisrieds Schulden sinken immer weiter

Bürgermeister Stephan Bea hat bei der Bürgerversammlung in Görisried erfreuliche Nachrichten im Gepäck. Nicht nur finanziell sieht es in der Gemeinde gut aus.

30.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Auf eine recht erfreuliche Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren blickte Bürgermeister Dr. Stephan Bea in der Bürgerversammlung Görisried zurück. So ist die Pro-Kopf-Verschuldung von 2114 Euro im Jahr 2013 auf 841 Euro im letzten Jahr gesunken. Tendenz weiter fallend. So rechnet Bea damit, dass die Pro-Kopf-Verschuldung noch heuer unter den Landesdurchschnitt von 632 Euro kommen wird. (Lesen Sie auch: Gibt es in Görisried Platz für Windkraft?)

