Gottesdienst auf der Buchel in Marktoberdorf zu Ehren eines Heiligen

An der Wendelinskapelle in Marktoberdorf gibt es einen Gottesdienst mit Musik. Warum der heilige Wendelin auch heute noch um Hilfe gebeten wird.

16.10.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Ein Gottesdienst im Freien findet am 20. Oktober, dem Gedenktag des heiligen Wendelin, an der Wendelinskapelle auf der Buchel um 18.45 Uhr statt. Zelebriert wird er von Kaplan Michael Schmid, musikalisch gestaltet von einem Bläserquartett. In der Messe wird auch der verstorbenen Mitglieder des Heimatvereins gedacht. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst um 19 Uhr in der Frauenkapelle statt. Der heilige Wendelin war traditionell der Patron der Landwirte und Hirten und wurde gegen Viehseuchen um Hilfe gebeten. Neuerdings wird er auch zum Natur- und Umweltschutz angerufen. Dargestellt wird er üblicherweise mit einem Hirtenstab, oft auch mit Tieren. Die Buchel war früher nicht bewaldet und diente den Bauern als Viehweide, woraus sich der Standort der Wendelinskapelle erklärt. „St. Wendelin, verlass’ uns nie, schirm’ unsern Stall, schütz’ unser Vieh!“, lautet eine alte Bauernregel. Heutzutage wird das Kirchlein auf der Buchel von Gabi und Luis Bayrhof gepflegt und liebevoll geschmückt.