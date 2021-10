Das Rätsel um die 60 Grabsteine in Marktoberdorfer Schule ist fast geknackt

Etliche Fragen um die Entdeckung der 60 Grabplatten in der Martinsschulein Marktoberdorf sind gelöst. Doch der wichtigste Punkt bleibt weiter im Unklaren.

Noch immer ist das Rätsel um die in der Martinsschule gefundenen Grabsteine nicht vollständig gelöst. Intensive Recherchen von Stadtarchivarin Josephine Berger haben jedoch Informationen zutage gefördert, mit denen sich einige Fragen um die ungewöhnliche Entdeckung beantworten lassen. Die Spuren führen in die Nachkriegsgeschichte der Stadt und beleuchten das Schicksal etlicher Heimatvertriebener. Offen bleibt jedoch die vielleicht drängendste Frage: Warum wurden die 60 Grabplatten ausgerechnet in der Martinsschule abgelegt? „Ein nach wie vor unglaublich spannender Fall“, sagt Berger.

Fundort: Ein Raum unterhalb der Grundschule

Wie berichtet, entdeckten Arbeiter Anfang September bei Aufräumarbeiten in der Grundschule etwa 60 Grabsteine. Die Steine lagen ordentlich gestapelt in einem schwer zugänglichen Raum unterhalb der Schulturnhalle. Einige der Grabplatten lieferten Hinweise, dass die Verstorbenen aus Ostpreußen stammten. Historikerin Berger vermutete daher zunächst, es handele sich um die Grabsteine von Heimatvertriebenen aus der Zeit während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Theorie liegt nahe. Es ist belegt, dass Heimatvertriebene nach 1945 aus Platzmangel auf der Rückseite von Familiengräbern (den sogenannten Doppelgräbern) bestattet wurden. Und deren Grabplatten sahen genauso aus, wie die jetzt in der Schule gefundenen. So erinnern sich auch Zeitzeugen.

Der Fund ließ Josephine Berger jedoch keine Ruhe. Wie sie beim detaillierten Ansehen der Platten feststellte, stehen darauf Sterbejahren aus der Zeit zwischen 1958 und 1964. Damals gab es nach der Erweiterung des Friedhofs eigentlich genügend Platz für neue Grabstätten. Eine Bestattung der Heimatvertriebenen in den Familiengräbern wäre also gar nicht mehr notwendig gewesen. Was hat es damit auf sich? Berger fotografierte jeden Grabstein, wälzte historische Akten, befragte Zeitzeugen – und fand die Lösung.

Verstorbene kamen aus Altenheim in Marktoberdorf

Auf die Spur brachte Berger der Abgleich der Namen mit dem Sterberegister. Nach genauer Durchsicht stellte Berger fest: „Die Verstorbenen waren alle Bewohner eines Altenheims.“ Sie wohnten im früheren „Altenheim des bayerischen Roten Kreuzes Kreisverband Marktoberdorf“. Die Einrichtung stand von 1951 bis 1995 am Mühsteig 2, wo sich heute Netto und Expert befinden. Das Altenheim ist der Vorgänger des heutigen Clemens-Kessler-Hauses.

Die Toten besaßen nur alte Kleidung

Bei den meisten Verstorbenen handelt es sich nach den Recherchen Bergers um Menschen, die mittellos waren. Ihr einziger Nachlass wird angegeben mit „im Altersheim nur alte Kleidung“. Zudem hatten sie meist keine Angehörigen in Marktoberdorf. „Somit war allein die Stadt für die Bestattung der Verstorbenen verantwortlich“, sagt Berger. In Ausnahmefällen gab es noch Zuzahlungen von Angehörigen oder ein wenig Erspartes, was für die Begleichung der Bestattungskosten miteingerechnet wurde. Die Stadt verwendete für die Gräber standardisierte Steine, so wie die jetzt in der Grundschule entdeckten. Bei der genauen Begutachtung fand Berger auch heraus, dass „nur 43 der gefundenen Grabplatten beschriftet waren“. Und bei 27 der 43 Verstorbenen handelt es sich tatsächlich um Heimatvertriebene.

Bestattung in Armengräbern auf dem Friedhof

Festhalten lässt sich also: Die in der Schule entdeckten Grabsteine stammen von Armengräbern; bei älteren Marktoberdorfern sind sie auch unter dem Namen „Altersheimgräber“ bekannt. Nach Auswertung von Grabstättenbuch und Grabregister kann Stadtarchivarin Berger nun auch die zeitliche Abfolge nachvollziehen, wo die mittellos Verstorbenen bestattet wurden. Bis Anfang der 1950er Jahre, vereinzelt noch bis 1956, wurden die Heimatvertriebenen größtenteils mit in den Familiengrabstätten auf dem alten Friedhof beigesetzt. Nach der Erweiterung des Friedhofes lagen die Armengräber zunächst im Osten, ab 1958 im Norden des Friedhofs.

Stadt Marktoberdorf ebnete die Gräber ein

Aufgelöst wurden die Armengräber Anfang der 80er Jahre. Nach Ablauf der Liegezeit von 25 Jahren fand sich niemand, der sich um die Gräber kümmern konnte. Die Stadt beklagte den „schlechten Pflegezustand“ der Reihengräber, die Tafeln seien zerfallen oder unleserlich. Doch die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die 40 der insgesamt 120 Gräber gepflegt hatte, sah sich aus Geldmangel nicht mehr dazu in der Lage. Nachzulesen ist das alles in den von Berger ausgewerteten Schriftwechseln zwischen Sudetendeutscher Landsmannschaft, Stadt, Landratsamt und BRK. Die Stadt löste die Situation nach einem Ortstermin des Bauausschusses: Die Gräber wurden eingeebnet, die Steine entfernt. An ihrer Stelle entstanden dort Urnengräber.

Doch eine Frage lässt sich nicht klären

Bleibt die Frage, warum die Grabsteine nicht etwa in der Leichenhalle, sondern in der Martinsschule gelagert wurden. Ein einleuchtendes Argument mag Josephine Berger nicht einfallen. Warum sollte man 60 Grabsteine zuerst durch den Fahrradkeller der Schule schleppen, mehrere Stufen hochtragen und sie am Ende eines Ganges ablagern? Das sei doch recht kompliziert, findet Berger. Und so sagt sie „Das Rätsel können wir noch nicht lösen.“ Das heißt aber nicht, dass sie aufgibt. Berger forscht weiter.

