Grenzerfahrung: Ostallgäuer radelt mit dem Mountainbike durch Marokko

800 Kilometer ist Florian Hausmann aus Stötten durch Marokko geradelt. Er durchquerte das Atlasgebirge und die Sahara. Wo er dabei an seine Grenzen geraten ist.

10.05.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Ein echtes Abenteuer hat Florian Hausmann aus Stötten erlebt, als er mit dem Mountainbike Marokko durchquert hat. Zwar nicht ganz allein auf eigene Faust, wie er es erst geplant hatte, sondern organisiert und gemeinsam mit drei anderen abenteuerlustigen Deutschen sowie jeweils fünf Belgiern und Holländern plus „Guide“, plus Begleitfahrzeug. „Ich hatte Angst, dass ich in der Sahara nicht genug Wasser finde, sagt der gebürtige Marktoberdorfer. „Und selbst so viel Wasser mitschleppen kann ich auf dem Rad auch nicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.