Grippewelle legt Gegner Bad Grönenbach lahm - Volleyballpause für den TSV Obergünzburg

Die Landesliga-Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg wären eigentlich zu Gast bei Verfolger Bad Grönenbach gewesen. Die Grippe knockte den Gegner aber aus.

11.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Diesen Samstag stand für den TSV Obergünzburg eigentlich ein besonderes Match an: Die Volleyballerinnen wären zu Gast bei Verfolger TSV Bad Grönenbach gewesen. Da den größten Teil der Unterallgäuer Spielerinnen aber die Grippewelle erwischt hat, fällt der Spieltag aus. Obergünzburg hat einer Verlegung zugestimmt. Nachholtermin ist voraussichtlich am 25. März – dann aber vor heimischen Publikum. (Lesen Sie dazu auch: Volleyball: Spielabsage in Bad Grönenbach.)

Damit geht der TSV Obergünzburg nun vorzeitig in die Weihnachtspause. Der nächste Spieltag des TSV findet am 14. Januar in der Sporthalle am Nikolausberg statt. Der FTM Schwabing II und der FC Langweid sind dann dort zu Gast.

Der letzte Heimspieltag verlief für die Obergünzburger Volleyballerinnen äußerst erfolgreich

Beim jüngsten Heimspieltag stellten die Obergünzburgerinnen schon gegen Langweid ihr Können unter Beweis. Die Sätze gingen mit 25:21, 25:18 und 25:11 an Obergünzburg. Auch im zweiten Spiel gegen die Lechrain Volleys holte Obergünzburg einen ungefährdeten Sieg 25:17, 25:19 und 25:23).

Sie stehen mit 24 Punkten aus acht Spielen weiterhin ungeschlagen an der Landesliga-Tabellenspitze

Der TSV steht damit nach nunmehr mit 24 Punkten aus acht Spielen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze der Landesliga. „Es hat richtig Spaß gemacht, weil wir auch gut gespielt haben“, freut sich Libera Kathrin Strobel. Auch die Trainer Walter Borst und Julia Nisseler sind stolz auf ihre Mannschaft. „Ich glaube, der Satzverlust vor einer Woche hat uns irgendwie wachgerüttelt“, sagte Borst.

Obergünzburger Libera: "Mein Ziel ist der Bayernliga-Aufstieg!"

„Mein persönliches Ziel sind die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bayerliga“, will Libera Kathrin Strobel auch ihre Mannschaftskolleginnen für diese Mission weiterhin begeistern. Brost traut den Spielerinnen diesen Schritt zwar zu, will sich aber zunächst weiter von Spiel zu Spiel denken.