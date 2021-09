Großer Jubel nach dem Finalsieg

Beachvolleyball Schweikart/Stooß erwischen einen hervorragenden Saisonbeginn

07.09.2021 | Stand: 16:03 Uhr

Ihren gemeinsamen Start in die Beachvolleyball-Saison hätten sich der Günzacher Florian Schweikart (RC Allgäu) und sein Friedrichshafener Partner Niklas Stooß nicht besser wünschen können. Bei strahlendem Sonnenschein erkämpfte sich das Duo im oberpfälzischen Weiden ihren ersten gemeinsamen Turniersieg des Jahres.

„Bislang waren wir es eher gewohnt, mit Zwiebellook zu verhindern, dass unsere Füße abfrieren. Dass wir auf einmal Sonnencreme brauchen, war ganz ungewohnt – aber schön“, kommentierte das Team freudig die idealen Bedingungen im Schätzlebad.

Spielerisch schienen sich der zwei Meter große Blocker und der 186 Zentimeter große Abwehrspieler vom Wetter direkt positiv anstecken zu lassen. Ihr Auftaktmatch gegen Artmann/Brunner (SV Donaustauf) gewann das Duo deutlich. Im Achtelfinale schlugen Schweikart/Stooß die Youngsters Bergmoser/Sadorf (ASV Dachau) ebenfalls mit 2:0 (21:16 23:21).

Das folgende Viertelfinale entwickelte sich zu einem echten Krimi. Klinkert/Schwarz (TSV Niederviehbach) gewannen den ersten Durchgang (21:17) und lagen auch im zweiten zunächst vorn. Schweikart/Stooß mussten sogar schon Matchbälle gegen sich abwehren. Nach einigen Minuten der Unsicherheit bejubelten sie aber den Satzausgleich (26:24) und zeigten dann im Tiebreak ihr volles Potenzial (15:5).

Im Halbfinale warteten erneut die Dachauer Bergmoser/Sadorf. Nach einem beherzten Kampf (21:19 21:17) hatten Schweikart/Stooß das Finalticket in der Hand. Im Endspiel standen sie Daniel Kirchner/Christian Seitz gegenüber. Die an Position sechs gesetzten Grafinger legten alles in die Waagschale und boten ein packendes Match. Den ersten Satz gewannen sie 21:16. Schweikart/Stooß kamen, dank deutlich druckvolleren Aufschlägen, jedoch eindrucksvoll zurück und sicherten sich Satz zwei (21:17) und dann ganz klar (15:9) den Tiebreak.

Hörbar erleichtert bejubelten Schweikart/Stooß ihren zweiten gemeinsamen Masters-Sieg auf der bayerischen Tour. „Sensationell, dass wir mit einem Turniersieg in die Saison starten dürfen. Zwar müssen wir speziell an unserer Konstanz noch viel arbeiten, doch macht das mit dem Rückenwind aus Weiden deutlich mehr Freude“, blickt das Team zuversichtlich auf die Saison. Diese Woche schlagen Schweikart/Stooß vor dem Steiff-Museum in Giengen an der Brenz auf.