Große Südtiroler Weihnacht kommt ins Modeon nach Marktoberdorf

Bei der „Großen Südtiroler Weihnacht“ im Modeon Marktoberdorf sind echte Superstars zu hören. Was auf dem Programm und wer auf der Bühne steht.

18.09.2023 | Stand: 16:07 Uhr

Alpin und mediterran, Dolomiten und Weinberge, grenzenlose Freiheit: Auch 2023 kommt mit der „Großen Südtiroler Weihnacht“ am Freitag, 22. Dezember, um 16 Uhr Südtirol-Feeling ins Modeon nach Marktoberdorf. Mit den Ladinern, dem Kastelruther Männerquartett und der romantischen Stimme aus Bella Italia Graziano sind absolute Südtirol-Experten mit dabei.

Diese Stars stehen in Marktoberdorf auf der Bühne

Seit ihrem Grand Prix-Sieg sind die Ladiner über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Ihre eingängigen Melodien haben sie zu großen Musiksendungen im In- und Ausland geführt. Die beiden Südtiroler Joakin und Otto singen von ihrer schönen Heimat. Die Freude an der Musik und am Gesang führte das Kastelruther Männerquartett vor vielen Jahren zusammen. Bei ihnen passt die Harmonie. Das Singen (A cappella) natürlich großteils im traditionellen Südtiroler Dialekt, heimatliche Weisen, aber auch religiöse Lieder gehören zu ihrem Repertoire. Die romantische Stimme aus Bella Italia, wie Graziano genannt wird, komplettiert die Starbesetzung. Der Südtiroler eroberte mit den Alben „Romantica“ und „Ich sag ti amo“ die Herzen aller Fans. In seinen Liedern erzählt er von Hoffnung, Sehnsucht und ebenso von Gefühlen, und macht damit aus grauen Stunden Sternstunden.

Hier gibt es Tickets für die "Große Südtiroler Weihnacht" im Modeon Marktoberdorf

Besucherinnen und Besucher können sich bereits jetzt Tickets für das musikalische Highlight am 22. Dezember um 16 Uhr im Modeon sichern. Tickets sind erhältlich unter: schlagertickets.com, www.eventim.de, www.thomann-management.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.