Drohung gegen Schüler in Marktoberdorf: Noch immer kein Hinweis auf den Täter

Der Großeinsatz am Schulzentrum bleibt Gesprächsthema Nummer eins in Marktoberdorf. Wie die Polizei und die Schulen das Geschehen am Montag erlebt haben.

05.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Am Tag nach dem Polizeieinsatz wegen einer drohenden Gefahrenlage am Schulzentrum ist an den Schulen in Marktoberdorf wieder weitgehend Alltag eingekehrt – obwohl manche Betroffene noch immer ein ungutes Gefühl haben. Unbekannte hatten „Heute werden Kinder sterben“ an eine Realschulmauer gesprayt. Den Schriftzug hatte ein Beschäftigter der Schule noch vor Unterrichtsbeginn bemerkt, weshalb die Polizei am Montagfrüh noch davor das Schulzentrum abriegeln konnte. An Realschule, Gymnasium, Mittel- und Don-Bosco-Schule fiel der Unterricht aus.

