Großer Andrang bei "Herbstgenuss" in Ebenhofen- Veranstalter ziehen Bilanz

Sehr viele Besucher kommen zum „Herbstgenuss“ nach Ebenhofen. Auch die gestrandete Zirkusfamilie Brumbach beteiligt sich an dem vielseitigen Programm.

05.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der „Herbstgenuss“ der Bürgerstiftung Biessenhofen hat Massen an Leuten auf das Gelände bei Olli Stich an der Bahnleite in Ebenhofen gezogen. „Herbstgenuss“ vereinte nicht nur ein großes Angebot an Schmankerl und Leckereien, Kunsthandwerk, Dekos und Spielen. „Es war vor allem ein Treffen untereinander, die Gemeinschaft zu unterstützen, Gemütlichkeit zu erleben und vor allem das Miteinander für Jung und Alt zu fördern“, sagte Stiftungsvorstand Johann Leonhart.

Viele ehrenamtliche Helfer sind beim "Herbstgenuss" in Ebenhofen dabei

„Die Vorbereitungen sind sehr lange und intensiv“, erklärte Leonhart, „doch die Mühen lohnen sich immer“. Viele ehrenamtliche Helfer standen lang vor Festbeginn bereit, das Wetter war ideal und etliche Fieranten freuten sich auf den Tag. Schlemmen, Schauen, Spaß haben, viel erleben war angesagt. Neben Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen zeigten Kunsthandwerker und weitere Aussteller Gartendekorationen, die Kunst des Drechselns, Flechtzauberei, Kleidung, Accessoires, Schmuck, Kräuter, Öle, Bonbons, Bücher, Honig und vieles mehr.

Ballonkünstler und Zirkusfamilie sorgen für Attraktionen

Ein besonderer Anziehungspunkt war Ballonkünstler „Magic Dresi“, der für die Kleinsten mit Akrobatik und Schnelligkeit witzige Luftballonfiguren zauberte. Ebenso lockte der Fendt-Tretschlepper-Parcours die Kinder an, der Blick von oben über das Gelände bei einer Fahrt mit Olli Stich auf der Hebebühne und vor allem die Zirkusfamilie Brumbach, die sich mit kleinen Showelementen bei Unterstützern bedankte. Die Besucher spürten, dass die Zirkusfamilie nach der langen Wartezeit endlich wieder auftreten möchte. Doch nach wie vor sitzt sie nach den schlimmen Sturmschäden mit verletzten Mitgliedern fest. „Jeder Tag kostet sehr viel Geld“, sagten die Verantwortlichen. Neben vielen Spendern hilft auch die Bürgerstiftung seit Langem, wo es geht.

Während der Herbstgenuss noch mit DJ Robert Zeipelt unterhaltsam weiterlief und viele Besucher in Gesprächen vertieft waren, dachte Leonhart schon an die Vorbereitung fürs nächste Jahr. Heuer konnte er auf einen guten Stamm an Helfern zurückgreifen. Auch Bürgermeister Wolfgang Eurisch und einige Räte packten mit an. „Es wird aber immer schwerer, genügend Leute zu finden“, sagte er.