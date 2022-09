Großes Interesse an Strom von der Weide: Landwirte wollen in Untrasried PV-Anlagen bauen

Drei Anfragen liegen in Untrasried vor. Der Rat will jedoch keine Einzelfallentscheidungen. Deshalb soll eine Untersuchung geeigneter Flächen erfolgen.

06.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Mehrere Landwirte und Investoren haben Interesse, in Untrasried auf freier Fläche eine Fotovoltaikanlage zu errichten. Drei konkrete Anfragen seien eingegangen, berichtete Bürgermeister Alfred Wölfle dem Gemeinderat. Die Errichtung sei nur zulässig, wenn die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellt. Grundsätzlich begrüßte das Gremium in der Sitzung die Anfragen. Es möchte jedoch vermeiden, in Zukunft aufwendige Einzelfallentscheidungen treffen zu müssen.

Derzeit gibt es allerdings keinen Kriterienkatalog, nach dem die Gemeinde vorgehen könnte. Der Landkreis beabsichtigt zwar, eine Planungshilfe erarbeiten zu lassen, aber die wird erst im Lauf des Jahres 2023 vorliegen. Daher diskutierte der Gemeinderat darüber, ob er eine Untersuchung des Gemeindegebiets auf Eignung für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen in Auftrag geben soll, wie es die Marktgemeinde Obergünzburg getan hat.

Gemeinderäte in Untrasried fragen sich: Lohnt sich die Investition?

Einige Gemeinderäte äußerten Zweifel daran, ob diese Investition sich lohne und ob die eigenen Vorstellungen in einer solchen Untersuchung ausreichend berücksichtigt werden können. Insgesamt überwog aber die Ansicht, dass eine solche Studie eine gute, objektive Grundlage für zukünftige Entscheidungen darstelle. Nach Meinung der Befürworter geht klar daraus hervor, welche Flächen grundsätzlich geeignet sind und welche nicht. Das Gremium beschloss daher mit sieben zu drei Stimmen, die Untersuchung in Auftrag zu geben, und zwar beim auch von Obergünzburg beauftragten Planungsbüro.

Eine weitere Entscheidung war in Bezug auf ein Hilfsprojekt zu treffen, auf das der Bürgermeister besonders stolz ist: Binnen drei Jahren wurde in der Gemeinde durch großes Engagement von Ulrike Wölfle der Betrag von 50.000 Euro gesammelt. Das Geld ist für den Bau eines Schulhauses in Afrika vorgesehen. Träger ist die Reiner Meutsch Stiftung „Fly & Help“. Auch der Landkreis hatte sich beteiligt und vergangenes Jahr rund 45.000 Euro für den Bau einer Schule in Namibia gespendet.

Dass die kleine Gemeinde Untrasried-Hopferbach nun allein einen weiteren Schulbau stemmt, freute das Gremium. Die Stiftung hatte drei Schulorte zur Wahl gestellt. Der Rat entschied einstimmig, dem Vorschlag von Ulrike Wölfle zu folgen und den Bau eines Schulgebäudes in Tansania zu finanzieren, in dem auch behinderte Kinder gefördert werden sollen.

Untrasrieder Weiher auch weiterhin gesperrt

Schlechte Nachrichten gab es in Bezug auf den Untrasrieder Weiher, der auch als Freibad genutzt wird. Das Gesundheitsamt hatte ihn wegen der Überschreitung eines Grenzwerts für Enterokokken für den Badebetrieb sperren lassen. Obwohl die Gemeinde den Weiher zwischenzeitlich abgelassen, gereinigt und neu aufgestaut hatte, sind die Werte immer noch nicht im grünen Bereich. Nun sollen Möglichkeiten geprüft werden, die Abhilfe schaffen könnten, etwa der Einbau einer Pflanzenkläranlage. Für die Badesaison 2022 bleibt es aber bei der Sperrung.

Energiesparen und Umweltschutz führte eine Bürgerin als Gründe an, die Beleuchtung im Gemeindegebiet nachts stärker zu dimmen. Allerdings ergab die Nachfrage beim Versorger LEW, dass fast alle Leuchten durch LED ersetzt wurden und diese nachts bereits gedimmt werden (zunächst auf 70 Prozent, zwischen 0 und 5 Uhr auf 50 Prozent). Sie nachts ganz abzuschalten, sei aus Haftungsgründen nicht ratsam. Daher wird die Gemeinde keine weiteren Schritte unternehmen.