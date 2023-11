Grüne in Marktoberdorf üben Selbstkritik und fordern sanften Bergtourismus

Grüne in Marktoberdorf blicken bei ihrer Versammlung zurück. Ein Schwerpunkt ist das Ergebnis der Landtagswahl. Auch sie selbst wählen den Vorstand neu.

Bei ihrer Mitgliederversammlung haben die Marktoberdorfer Grünen die Apothekerin Elisabeth Schleburg und den Polizeidirektor a. D. Ralf Molocher mit einem sehr guten Ergebnis in ihren Ämtern als Vorsitzende bestätigt. In den erweiterten Vorstand wurde die Konditormeisterin Carmen Kugler wiedergewählt, neu dabei ist der Jura-Student Luca Eickholz. Beisitzerin Miriam Pfanzelt verabschiedete sich aus dem Vorstand, um sich stärker in ihrem weiteren Ehrenamt für das Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf engagieren zu können.

Deshalb kritisieren die Marktoberdorfer Grünen die Staatsregierung

Bei der Versammlung mit dabei waren interessierte Bürger und Neumitglieder. Beim Rückblick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ging Schleburg auch kurz auf die zurückliegenden Wahlen ein.

Ausführlich haben die Grünen auch über den anstehenden Winter und die Förderung von Schneekanonen durch die CSU-/FW-Staatsregierung gesprochen. Bereits die vergangenen Winter hätten gezeigt, dass es auch in den Alpen immer wärmer wird, und dass Schneekanonen laut der Grünen künftig wirtschaftlich untragbar werden. Die Grünen sprechen sich daher für einen sanften Bergtourismus im Winter aus, der auch den Gastwirtschaften und Hotels vor Ort stabile Einnahmen verspreche und der zugleich die schöne Alpenwelt naturverträglich bewahrt.

Der Grünen-Ortsverband Marktoberdorf hat seine Vorsitzenden wiedergewählt. Bild: Miriam Pfanzelt

„Wir brauchen neue Ideen, um die Marktoberdorfer besser zu erreichen und mit ihnen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Das möchte ich mit unserem tollen Vorstandsteam umsetzen“, sagt die wiedergewählte Elisabeth Schleburg.

Was den Vorsitzenden der grünen schockiert

„Der weitere Rechtsrutsch bei der Landtagswahl hatte mich tief ins Mark getroffen. Aber das Ergebnis befeuert mich auch, dass ich mich weiterhin energisch für den Erhalt unserer Demokratie einsetze. Jetzt noch mehr denn je“, ergänzte der wiedergewählte Co-Vorsitzende Ralf Molocher. Er freue sich darüber, sich aktiv für seine Zukunft und seine Heimat einzusetzen, sagte der neugewählte Luca Eickholz.

