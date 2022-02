Grüne wollen mehr Windräder in Marktoberdorf - doch wie viele sind damit gemeint?

Die Suche nach Plätzen für Windräder in Marktoberdorf war vor Jahren erfolglos. Das könnte sich nach dem Regierungswechsel ändern. Was die Grünen vorschlagen.

29.01.2022 | Stand: 09:29 Uhr

An mehreren Stellen ist vor Jahren in Marktoberdorf nach Standorten für Windräder gesucht worden. Am Ende vergebens. Nun nach dem Einzug der Grünen in die Bundesregierung hat Marktoberdorfs Umweltbeauftragter Christian Vavra (Grüne) das Thema erneut auf den Tisch gebracht. Er könne sich den Bau von drei Windrädern im Stadtgebiet vorstellen.

Hintergrund ist ein Gespräch zwischen Bundesumweltminister Robert Habeck und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Söder habe dabei bekräftigt, dass die bayerische 10H-Regelung (zehnfache Höhe des Windrads als Abstand zur nächsten Wohnbebauung) nicht allein dafür verantwortlich sei, dass der Ausbau der Windkraft stagniere. Damit habe er die Verantwortung den Kommunen zugeschoben. Vavra erinnerte daran, dass bereits Habecks Vorgängerin Svenja Schulze (SPD) beabsichtigt hatte, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft auszuweisen.

Von diesen Zahlen für Marktoberdorf ist bei Winderädern die Rede

Für das 95 Quadratkilometer große Marktoberdorf bedeutet das eine Fläche von 1,9 Quadratkilometern. Um den heutigen, tatsächlichen Bedarf an Strom zu decken, seien drei Windräder, „also gerade einmal ein Prozent“ der Stadtfläche ausreichend. Vavra warb dafür, wenigstens dieses, wie er es formuliert, Minimalziel wieder aufzunehmen. Damit könnte sich der Umweltausschuss befassen.

Auch die Grünen im Ostallgäu machen Druck

Auch die Landkreis-Grünen haben sich des Themas angenommen. „Für uns im Ostallgäu bedeutet das, mögliche Standorte für Windkraftanlagen zu prüfen und gegebenenfalls auch auf kommunaler Ebene Blockaden wie die 10H-Regel zu umgehen. Zahlreiche Projekte werden wegen bisher zu langwierigen Planungsphasen nicht verwirklicht, obwohl es auch im Landkreisgebiet bereits einige positive Beispiele von erfolgreichen Windkraftprojekten mit großer Bürgerbeteiligung gibt“, schreibt Vorstandssprecher Dr. Günter Räder in einer Pressemitteilung. Er verwies dabei auf die von der Bundesregierung versprochenen Erleichterungen bei der Planung. Gleiches betreffe den Ausbau von Fotovoltaik und Solaranlagen.

Außer an 10H scheiterten die Planungen in Marktoberdorf an nachgewiesenen Horsten der geschützen Vogelarten Rotmilan und Schwarzstorch sowie am Widerstand in der Bevölkerung, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. „Wenn es Ihnen gelingt, die Bevölkerung hinter sich zu bringen, sind wir bei Ihnen.“

