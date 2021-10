Ein Leben für Schulkinder: Welche Ziele Julia Greisel als neue Rektorin in Bidingen verfolgt

Julia Greisel ist Rektorin in Bidingen. Schon als Kind wollte sie Lehrerin werden. Was sie am Arbeitsplatz schätzt und warum ihr Digitalisierung wichtig ist.

25.10.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Seit gut einem Monat ist Julia Greisel als neue Schulleiterin an der Grundschule in Bidingen und fühlt sich sichtlich wohl. Was ihr besonders gefällt: Das Motto der Schule „Miteinander macht Schule“ werde hier mit Leben erfüllt und habe ihr den Start in die neue Aufgabe enorm erleichtert.

Nachdem sie sich auf die Schulleiterstelle beworben hatte, machte sie sich einen persönlichen Eindruck von der Schule. „Mir hatte alles sehr gut gefallen, ich fühlte mich sofort wohl und dieser Eindruck hat sich bestätigt“, erinnert sie sich.

Ein gerader Weg von der eigenen Schulzeit nach Bidingen

Ihre Vorgängerin, Ursula Wagner-Hampartsumyan, die 37 Jahre an der Grundschule tätig war, davon 14 Jahre als Schulleiterin, war im Sommer in den Ruhestand gegangen. Sie unterstützte Julia Greisel bis in die Sommerferien hinein bei ihrem Neustart. Auch dank der guten Aufnahme und der Unterstützung im Kollegenteam konnten alle zusammen gut in das neue Schuljahr starten.

Julia Greisel ist neue Leiterin der Grundschule Bidingen. Bild: Irmgard Schnieringer

Greisel hatte bereits in ihrer Grundschulzeit den Wunsch, Lehrerin zu werden. Das lag mitunter an ihren damaligen Lehrerinnen, die sie sehr schätzte. Nachdem die gebürtige Bertoldshofenerin, die verheiratet ist und jetzt in Stötten wohnt, am Gymnasium in Marktoberdorf ihr Abitur absolviert hatte, führte ihr Weg direkt zum Studium nach München. Im Jahr 2013 kam sie dann als Referendarin für zwei Jahre an die Grundschule Ebenhofen. Nach einem Jahr an einer Grundschule in Mindelheim und vier Jahren an der Grundschule in Füssen führte sie ihr Weg wieder zurück nach Ebenhofen.

Das vergangene Schuljahr mit Corona und all den daraus folgenden Einschränkungen stellte alle vor ganz neue Herausforderungen. Dies forderte sie als stellvertretende Schulleiterin in Ebenhofen zusammen mit der ganzen Schulfamilie.

Rektorin bringt ihr Wissen in München ein

Positiv sei dem Ganzen aber abzugewinnen, dass viele Dinge im digitalen Bereich hilfreich und schnell umgesetzt werden konnten oder auf den Weg gebracht wurden. Das Thema Digitalisierung liegt Greisel besonders am Herzen, weshalb sie ihr Wissen und ihre Anregungen als schwäbisches Mitglied im Arbeitskreis „Medien in der Grundschule“ beim Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) in München einbringt. Auch ist sie gelegentlich als Autorin in Fachzeitschriften und als Referentin in Fortbildungen zu diesem Thema tätig.

Neben ihrer neuen Aufgabe als Rektorin bleibt ihre große Leidenschaft aber, als Klassenleitung bei den Kindern zu sein. Dieses Schuljahr hat sie in Bidingen die erste Klasse übernommen. „Hier entstehen ganz besondere Beziehungen. Es macht so viel Spaß, sich gemeinsam mit den Kindern über die Lernerfolge zu freuen“, betont Greisel. Sie sei dankbar darüber, beide Aufgaben an der Grundschule Bidingen umsetzen zu dürfen.

Es gibt ein Leben außerhalb der Schule in Bidingen

In ihrer Freizeit ist die 33-Jährige sehr sportbegeistert. Sie freut sich schon auf die anstehende Skisaison, geht gerne auf Skitouren und auch ins Fitness, fährt gerne in den Urlaub und trifft sich mit Freundinnen. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die Kinder und Lehrer weiterhin gerne in die Schule kommen und auch die Eltern ihre Kinder gerne dem Schulteam anvertrauen.