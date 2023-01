Warum die Adalbert-Stifter-Schule in Marktoberdorf lieber gleich zur Ganztagsschule umgebaut werden soll

Die Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf soll erweitert werden. Auch die Hortsituation soll sich verbessern. Welche Fragen das im Stadtrat aufwirft.

18.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

An der einen Großbaustelle laufen die Arbeiten auf Hochtouren, für die nächste beginnen die Vorbereitungen. Das milde Wetter begünstigt den Fortschritt am Neubau der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf. Danach soll die Adalbert-Stifter-Schule erweitert werden. Der Stadtrat gab den Startschuss für die Planung.

