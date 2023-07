Bezirkskliniken investieren knapp neun Millionen Euro in den Ausbau der Günztalklinik

Fachklinik für Psychosomatik in Obergünzburg wird erweitert. Warum die Günztalklinik eine"Erfolgsgeschichte" ist und wie der Ausbau laufen soll.

Depressionen, Angst- und Panikstörungen oder Burnout: Krankheitsbilder wie diese nehmen in der heutigen Zeit stetig zu und die Nachfrage nach Therapien steigt. Das spürt auch die Günztalklinik Allgäu in Obergünzburg. „Wir sind ausgelastet, wie viele unserer Nachbarkliniken“, sagt der Ärztliche Leiter, Dr. Achim Grinschgl. Daher soll die Klinik nun vergrößert werden. Knapp neun Millionen Euro nehmen die Bezirkskliniken Schwaben, die Träger der Günztalklinik, dafür in die Hand. Für Patientinnen und Patienten sollen 24 neue Betten als Einzelzimmer entstehen. Zusätzlich sind 20 neue Therapieräume und eine neue Mehrzweckhalle geplant. Dabei erfolgt kein neuer Anbau, sondern die bisher ungenutzten Innenräume des ehemaligen Kreiskrankenhauses werden entkernt und umgestaltet. Das betrifft laut Grinschgl beispielsweise die ehemaligen OP-Räume und die Notaufnahme.

Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie: behandelt Menschen mit Depressionen, Angststörungen oder Burn-Out

60 stationäre Betten gibt es bislang in der Klinik. Das Behandlungsspektrum der Günztalklinik umfasst die Diagnostik und Therapie unter anderem für Depressionen, Angst-, Zwangs- und Panikstörungen, die Bewältigung von anhaltenden Lebenskrisen, leichteren Formen von Essstörungen, körperlichen Erkrankungen mit psychischer Beteiligung sowie psychischen Begleiterkrankungen bei Krebs, langandauernde Trauerbewältigung, Burnout und Stressfolgeerkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Tinnitus und Migräne. Besonders soziale Phobien, Zwangs- und Angststörungen in Verbindung mit Depressionen haben laut Grinschgl in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

3075 Menschen waren bisher in der Günztalklinik in Behandlung

Bedeuten die 24 neuen Betten also nun fast ein Drittel mehr Patienten als bisher? „Nicht ganz“, sagt Grinschgl. Denn teilweise werden mit den neuen Zimmern Betten ausgelagert, bisherige Doppelzimmer würden dadurch zu Einzelzimmern. Das hänge mit Standards zusammen, die "neu implementiert" werden.

3075 Frauen und Männer seien seit der Eröffnung im Jahr 2016 in der Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Behandlung gewesen. „Im Schnitt blieben sie 37,6 Tage. Wir hatten 18- bis 84-Jährige bei uns; der Altersdurchschnitt betrug 46,3 Jahre“, sagt Achim Grinschgl. „Sehr wichtig ist uns eine Therapie auf Augenhöhe“, sagt der Chefarzt. Dabei wird auf das Gleichgewicht zwischen den Therapieangeboten sowie Zeiten der Ruhe und Entspannung viel Wert gelegt. Die Nähe zur Allgäuer Bergwelt sowie die vielen Rad- und Wanderwege bieten laut Chefarzt im Sommer wie Winter viele Freizeitmöglichkeiten. „Die Menschen können sowohl im Haus als auch außerhalb ganz viel Natur erleben.“

Ab 2024 soll der Ausbau in der Günztalklinik Allgäu beginnen

Die Planungen für den Ausbau laufen bereits, ab dem Jahr 2024 soll der Bau beginnen. Aktuell arbeiten 63 Frauen und Männer in der Günztalklinik. Durch die geplante Erweiterung, die voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll, sollen es mehr werden. Der Ärztliche Leiter blickt allerdings ohne große Furcht vor dem Fachkräftemangel in die Zukunft: „Wir sind gut aufgestellt.“ Bezirkstagspräsident und Verwaltungsratsvorsitzender Martin Sailer unterstrich, dass die Mitarbeitenden einen großen Anteil am Erfolg der Klinik hätten. „Sie haben in den sieben Jahren Herausragendes geleistet“, ließ sich Sailer in einer Pressemitteilung zitieren. Die geplante Investition sei ein Bekenntnis in den Standort und trage dazu bei, das Versorgungsangebot weiterzuentwickeln. „Die Günztalklinik Allgäu ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte Sailer.

Obergünzburgs Bürgermeister Leveringhaus: Zusammenarbeit mit den Bezirkskliniken sei sehr gut

Auf eine große Besonderheit wies Obergünzburgs Bürgermeister Lars Leveringhaus hin: „Wir dachten anfangs, da reisen Menschen von der Nordseeküste oder sonst woher an. Aber weit gefehlt: Die allermeisten Patientinnen und Patienten kommen aus der näheren Region. Ich hatte schon jemand aus meiner Marktgemeinde, der sich hier in Behandlung begab.“ Dass die Bezirkskliniken auf diese Weise ihren regionalen Versorgungsauftrag erfüllten, sei weder vorhersehbar noch geplant gewesen. „So profitieren alle in der Region.“ Er freut sich über den Anbau, das garantiere eine nachhaltige Sicherung des Standortes. „Das ist sowohl im Sinne der medizinischen Versorgung der Bevölkerung als auch der Patienten.“

Nach der Schließung des Kreiskrankenhauses Obergünzburg eröffnete 2016 nach 14-monatiger Umbauzeit die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Die Zusammenarbeit mit den Bezirkskliniken sei in den vergangenen sieben Jahren sehr gut gewesen, lobt der Bürgermeister. Die Marktgemeinde sei froh „dass es so läuft“. Leveringhaus: „Wir sind sehr dankbar, dass der Bezirk und Bezirkskliniken das Haus so entwickelt haben. Damit ist sichergestellt, dass die Geschichte des Hauses und Krankenhauses weitergehen kann.“

