Hält die Deutsche Bahn künftig auch in Aitrang?

Noch fahren die Züge mitten durch Aitrang im Ostallgäu, halten aber nicht. Dies möchte die Gemeinde nun ändern. Das Projekt hängt jedoch an einer Frage.

17.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Gemeinde Aitrang hat einen Bahnhalt beantragt. Ein solcher stärke den ländlichen Raum bei der ÖPNV-Anbindung deutlich, betonte Bürgermeister Michael Hailand in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Deshalb habe sich auch der Regionale Planungsverband Allgäu für einen solchen Halt in Aitrang ausgesprochen. Bislang habe Aitrang nur Nachteile durch die mitten durch die Ortschaft führende Bahnlinie. Dies habe sich in den vergangenen Wochen bei den Bauarbeiten für die Schienenerneuerung zwischen Aitrang und Biessenhofen wieder stark gezeigt.

