„Knusper, knusper, knäuschen“: Hänsel und Gretel im Modeon in Marktoberdorf

„Wer knuspert an meinem Häuschen?“, fragt die Hexe im Modeon Marktoberdorf. Die Bürgerstiftung Ostallgäu hat den Klassiker als Kinderoper inszeniert.

15.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Geschwister Hänsel und Gretel hatten eine schwere Kindheit. Sie litten besonders unter ihrer Mutter, der Frau des Besenbinders, die sie ständig schimpfte und im Haushalt einspannte. „Trallala, trallalala, Hunger ist der beste Koch“, sang der Vater (dargestellt von Philipp Gaiser), als es mal wieder nichts zu essen gab. So wurden die Kinder in den Wald geschickt, um Beeren zu sammeln. Damit nahm die Geschichte ihren Lauf.

"Gretel und Hänsel" wurde im Rahmen der Reihe "Klassik für Kinder" im Modeon aufgeführt

Wie es in Marktoberdorf Tradition ist, brachte die Bürgerstiftung Ostallgäu auch in diesem Jahr im Rahmen ihrer Reihe „Klassik für Kinder“ die Märchen-Oper „Gretel und Hänsel“ auf die Bühne des Modeons. „Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Kinderoper?“, fragte Barbara Schempp von der Bürgerstiftung, die in einem ihrer Leitsätze seit vielen Jahren die Kinder an die klassische Musik heranführen will. Wie kann das besser gelingen, als mit dem Münchner Puzzletheater und dem Kammerorchester „concierto münchen“, geleitet von dem aus Spanien stammenden Carlos Dominguez-Nieto, der seine musikalische Karriere mit acht Jahren begann. Ungewöhnlich, dass der Maestro selbst für den Umbau der drei Bilder der Kulisse zuständig ist.

So war es im Wald plötzlich dunkel und Hänsel und Gretel fanden den Weg nach Hause nicht mehr. Nach ihrem von Engeln behüteten Schlaf entdeckten sie – welch ein Wunder – ein seltsames Haus ganz aus Lebkuchen. Natürlich konnten sie der Versuchung nicht widerstehen und naschten daran. „Knusper knusper knäuschen.“

Hänsel (links) und Gretel finden im Wald ein Lebkuchenhaus. Bild: Alfred Michel

Es erwachte die böse Hexe, alias Maria Helgath. Mit ihrem Zauberspruch „Hokus Pokus Hexenschuss“ hielt sie die Kinder in ihrem Bann, Hänsel wanderte in den Käfig und sollte darin richtig fett werden, um anschließend zu einem Pfefferkuchenmann gebacken zu werden, Gretel musste der Hexe dienen. Diese ritt vor Freude auf ihrem Besen über die Bühne.

Eine Geschichte, die fast jeder kennt

Das Ende kennen alle, wie der Schirmherr der Aufführung, Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, den Kindern im ausverkauften Modeon entlockte. Durch eine List schubste Gretel die Hexe in den Ofen, wo sie verbrannte – jetzt war sie tot, mausetot. Gretel befreite ihren Bruder und die Wiedersehensfreude mit den Eltern war groß. „Kinder verstehen zwar nicht alles, erfühlen aber mehr als manch ein Erwachsener“, sagte der Intendant Prof. Dr. August Everding einmal. Dementsprechend war ihr Schlussapplaus kaum zu bändigen.

Die Besetzung mit Flöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Horn, Geige, Cello und Kontrabass begleitete das wohl bekannteste Märchen der Gebrüder Grimm in der gleichnamigen Komposition von Engelbert Humperdinck (1884-1921). Im Gegensatz zu den volksliedhaften, einfachen Kinderliedern, wie dem „Abendsegen“ oder „Ein Männlein steht im Walde“, stand die klangvolle Orchestermusik, bei der sich Humperdinck von den Opern seines Freundes Richard Wagner inspirieren ließ.

Herausragend waren die anspruchsvoll geschriebenen Kinderpartien mit den Sopran- und Mezzosopran-Stimmen von Susanne Heinzmann als Hänsel und Laura Faig als Gretel, die die Aufführung zu einem besonderen Erlebnis werden ließen.

