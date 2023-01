"Halle für Alle" in Lengenwang: Bald kann mit dem Bau begonnen werden

2023 stehen in Lengenwang einige Projekte an. Beim Neujahrsempfang gibt Bürgermeister Albert Schreyer jun. einen Ausblick.

23.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nach zwei Jahren Pause luden Lengenwangs Bürgermeister Albert Schreyer jun. und Pfarrer Wolfgang Schnabel zum traditionellen Neujahrsempfang in die Aula der Grundschule ein. Musikalisch untermalt wurde die öffentliche Veranstaltung vom Musikverein Lengenwang.

In der Heiligen Messe, die im Vorfeld des Empfangs von Pfarrer Schnabel zelebriert wurde, ging dieser in seiner Predigt auf Jesus als „Lamm Gottes“ ein. Das Lamm sei ein Symbol der Unschuld und spreche das Herz besonders an. „Du nimmst hinweg die Sünde der Welt“, erlöst Jesus die Menschen, doch die Bedeutung dieses Satzes sei oft schwer, zu verstehen. Ähnlich schwer zu fassen seien Verbrechen und Bluttaten. „Wie kann jemand so etwas tun“, hört man die Menschen als erste Reaktion sagen. Doch auch wir seien keine Unschuldslämmer - auch bei uns gebe es manchen Unrat. „Schmerzlich müssen wir zugeben, dass es rund herum um uns menschelt und manchmal allzu sehr“, sagte Pfarrer Schnabel. Doch Jesus habe als Retter der Welt die Sünde auf sich genommen. „Gib uns deinen Frieden“, diese letzten Worte des Agnus Dei (Lamm Gottes) seien das Ziel. „Das Lamm Gottes schenkt uns Frieden, Frieden den wir weitergeben müssen“, verdeutlichte Schnabel.

Beim anschließenden Neujahrsempfang ging das Kirchenoberhaupt der Pfarreiengemeinschaft Seeg unter anderem auf Maria als „Knotenlöserin“ ein. Auch in unserer Zeit gebe es viele Knoten: Im Weltgeschehen beunruhigten uns die vielen Kriege und Krisen, in Europa in der Ukraine, mit all ihren Auswirkungen wie der Energiekrise, aber auch die persönlichen Knoten wie Krankheiten, die Herausforderungen des Alters und die Sorge um die Zukunft. Zum Ende seiner Ansprache zitierte er den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI.: „Steht fest im Glauben! Lasst euch nicht verwirren!“

Lengenwangs Bürgermeister lobt Nahversorgung

„Wir haben eine lebenswerte und liebenswerte Gemeinde, dies zeigt sich durch ein intaktes Dorf- und Vereinsleben“, betonte anschließend Gemeindeoberhaupt Schreyer. Als weitere positive Aspekte führte er unter anderem die gut laufenden Firmen und Handwerksbetriebe, die gute Infrastruktur und die hervorragende Nahversorgung an.

Dann blickte er auf einige wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres zurück und auch ein wenig in die Zukunft. Die Trinkwasserversorgung habe für ihn den allerhöchsten Stellenwert. Anhand einer Bestandsaufnahme und einer Leitungsnetzberechnung, die schon im vergangenen Jahr beauftragt wurde, soll ab dem zweiten Quartal nun über neue Wasserleitungen beziehungsweise einen vielleicht notwendigen Hochbehälter gesprochen werden. Beim Großprojekt „Halle für Alle“ konnte die Gemeinde laut Schreyer mit dem einstimmigen Beschluss der Entwurfsplanung einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Nach derzeitigem Stand könne der Bauantrag im Februar 2023 eingereicht werden. Erfreulich sei auch der Verkauf von drei Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Burgstall“ an Gewerbebetriebe aus drei verschiedenen Branchen. Derzeit laufen auch Grundstücksverhandlungen bezüglich eines neuen Baugebiets für die zahlreichen Bauwerber.

Drei Straßenbauprojekte werden demnächst in Angriff genommen, beziehungsweise sind derzeit in der Abstimmung: die Andreas-Mayr-Straße, die Bicheler Straße, der Kirchweg. Im Frühjahr ist Baubeginn des Ausbaus der Andreas-Mayr-Straße. Derzeit laufen die Grundstücksverhandlungen im Zuge des Ausbaus der Bicheler Straße. Für den Ausbau des Kirchwegs liege auch schon eine Entwurfsplanung vor. Vorgespräche für den Erwerb von benötigten Flächen seien bereits geführt worden. In einer Anliegerversammlung werde der Plan vorgestellt. Ebenfalls für heuer vorgesehen ist die Erweiterung des Vereinestadels in Außerlengenwang.

Lengenwangs Bürgermeister zieht positive Bilanz

Um der Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser Rechnung zu tragen, wurden die Betreuungszeiten von Kindergarten, Kinderkrippe und Mittagsbetreuung angepasst. Außerdem wurde eine vierte Kindergartengruppe eingerichtet. Als weitere positive Projekte des Jahres 2022 führte Schreyer an: die Gründung der Nachbarschaftshilfe, den Abschluss der Sanierungsarbeiten an und in der Pfarrkirche, den Rückkehrerappell im Herbst, den Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Ehrenbürger und Pfarrer Stefan Ried und die zehnte Bethlehemer Dorfweihnacht. „Vielen Dank an alle, die sich fürs Gemeinwohl engagieren“, stieß Schreyer mit allen Anwesenden auf das neue Jahr an.

Lesen Sie auch: Neue Mehrzweckhalle für Lengenwang: Das ist in der Gemeinde geplant