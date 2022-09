Hallenbad-Außenbecken in Marktoberdorf schließt für vier Monate - um Energie zu sparen

Um Energie zu sparen, schließt Marktoberdorf von November bis Februar das Außenbecken seines Hallenbades. Wie viel das bringt und welche Bedenken laut werden.

27.09.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Jetzt ist es Fakt: Über die vier Wintermonate wird es im Hallenbad Marktoberdorf keinen Badespaß mehr im Außenbecken geben. „Der Stadtrat beschließt als Beitrag zur Energieeinsparung angesichts der bundesweiten Gas- und Strompreiskrise, das Außenbecken von November bis Februar außer Betrieb zu nehmen“, lautet der Beschluss. In der Schwimmhalle und der Sauna des Bades mit jährlich über 90.000 Besuchern soll alles so bleiben, wie es ist. (Lesen Sie auch: Ein Chlorgasunfall? Nein, zum Glück nur eine Simulation: Feuerwehr Marktoberdorf probt am Hallenbad.)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.