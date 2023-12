Steht der Abstieg bevor? Für die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf sieht es nicht gut aus

Herren der SG Biessenhofen-Marktoberdorf verlieren Zuhause gegen den Tabellennachbarn TSV Ottobeuren II mit 33:36 und stecken nun tief im Abstiegsstrudel.

Nach der nächsten Niederlage gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel stehen für die Herren der SG Biessenhofen-Marktoberdorf schwere Zeiten bevor. Dabei kam der Einbruch im Spiel der SG diesmal schon in der ersten Hälfte. Schließlich verlor das Team Zuhause gegen den TSV Ottobeuren mit 33:36.

Aufgrund des Wetters war es die einzige Partie der Bezirksliga, die stattfand

Allen wetterbedingten Umständen zum Trotz – und als einzige Partie der Bezirksliga an diesem Tag – empfingen die Herren der SG Biessenhofen-Marktoberdorf am Samstagabend die Reserve des TSV Ottobeuren in Biessenhofen.

Für die akut abstiegsbedrohten Ostallgäuer war das Spiel eine weitere Möglichkeit, gegen eine ebenfalls im Tabellenkeller angesiedelte Mannschaft wichtige Punkte zu holen. Leider konnte das Team diese Möglichkeit nicht nutzen.

Zuerst zeigten sich beide Mannschaften gleich stark - dann schwächelte die SG

Wie bereits in den vergangenen Spielen startete die Partie ausgeglichen. Bis zur 15. Spielminute ließ sich kein klarer Vorteil für eine der beiden Mannschaften erkennen. Aufseiten der SG Biessenhofen-Marktoberdorf wurden jedoch vor allem in der Defensive bereits erste Unzulänglichkeiten sichtbar. Nach einer eigenen Auszeit zur Mitte der ersten Spielhälfte kam dann der Bruch im Spiel. Eine Serie von Ballverlusten und schwachen Abschlüssen nutzten die Gäste zu mehreren schnellen Gegenstoßtoren und konnten bis zur Pause auf 11:19 davonziehen.

Nach Wiederanpfiff setzte sich der Spielverlauf zunächst unverändert fort. Bis zur 45. Spielminute erhöhte der TSV Ottobeuren II weiter bis auf 20:31. Erst in der Schlussviertelstunde kam die SG dann – auch weil die Gäste merklich einen Gang zurückschalteten – endlich wieder ins Rollen und konnte den Rückstand bis zum Ende der Partie von 11 auf 3 Tore stellen und zumindest das Endergebnis mit 33:36 versöhnlicher gestalten.

Im Abstiegskampf sieht es nicht gut aus für Biessenhofen-Marktoberdorf

Nach dieser am Ende trotzdem schwachen Leistung sieht es für die SG im Abstiegskampf nicht gut aus. Am kommenden Freitagabend empfängt die Mannschaft um 20:30 Uhr den TSV Schongau in Marktoberdorf.

Für die SG Biessenhofen-Marktoberdorf spielten (Tore in Klammern): Johannes Faßnacht (9), Kilian Siffl (6), Stefan Gellrich (4), Niklas Volkhardt, Jonas Mohring (3), Vincent Kalchschmid (3), Matthias Gebhardt (3), Thomas Eberle (2), Norbert Stich (2), Finn Kossmann, Waldemar Bauer und Jörg Mohring (beide Tor)

