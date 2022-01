Handballerinnen aus Marktoberdorf drängen aus Wiedergutmachung

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf haben noch eine Rechnung gegen München offen. Was die Männer zum Derby gegen Sonthofen verbessern müssen.

29.01.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Am Wochenende startet der Bayerische Handballverband den nächsten Versuch, zum regulären Spielbetrieb zurückzukehren. Unter strengen Coronabedingungen soll sowohl für die Senioren-, als auch für die Jugendmannschaften die im vergangenen November unterbrochene Meisterschaftsrunde fortgesetzt werden. Der Terminkalender sieht dabei insgesamt neun Begegnungen für die SG Biessenhofen-Marktoberdorf vor.

Deshalb wollen die Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf Revanche

Den Auftakt macht am Samstag, 29. Januar, in der Wertachsporthalle in Biessenhofen um 13.30 Uhr die männliche C-Jugend, die auf den TV Memmingen trifft. Um 15.30 Uhr haben die A-Juniorinnen die JSG Alpsee/Grünten, eine Spielgemeinschaft aus Sonthofen und Immenstadt, zu Gast. Ab 17.30 Uhr wird die Frauenmannschaft der SG alles daransetzen, ihren ersten Tabellenplatz in der Landesliga Süd gegen den PSV München zu verteidigen. Die schlechteste Vorstellung der aktuell laufenden Saison zeigten die Allgäuer Frauen einzelnen mitgereisten Fans im Oktober beim Hinspiel in München. Sie fanden nicht nur schwer ins Spiel, sondern brachte das Runde auch einfach nicht im Eckigen unter. Sie ließen sich einschüchtern von den höchst motivierten Anfeuerungsrufen der Gastgeberinnen und konnten an diesem Tag keinen klaren Kopf fassen. Die SG-Frauen kamen überhaupt nicht mit dem Kreisläuferzusammenspiel der PSV-Spielerinnen klar. Die Gäste hätte an diesem Tag wohl noch drei Stunden länger spielen können, ohne dass sich etwas geändert hätte.

Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf sieht diese Erfahrung als Herausforderung und Motivationsschub zugleich für den Start in die Rückrunde. Seit feststeht, dass die Saison weitergeht, steigt die Motivation von Training zu Training. Am vergangenen Wochenende absolvierten die SG-Akteurinnen noch ein Trainingswochenende mit abschließendem Spiel gegen die Bayernliga-Frauen des ASV Dachau. Das Spiel haben die SG Damen souverän mit zehn Toren Vorsprung gewonnen – eine gute Voraussetzung und ein enormer Push für das eigene Selbstvertrauen. Die Gastgeberinnen fühlen sich bereit für die Rückrunde und vor allem bereit auf die Wiedergutmachung des Hinrundenspiels gegen den PSV München. Dabei hoffen sie auf die lautstarke Unterstützung der Fans in der Biessenhofener Sporthalle.

Die Männer stehen vor einer schweren Aufgabe im Allgäuderby

Vor einer schweren Aufgabe stehen ab 19.30 Uhr die Männer im Allgäuderby gegen den TSV Sonthofen. Beide Teams hatten in den ersten drei Bezirksoberliga-Begegnungen beim Saisonstart noch nicht zu ihrer erhofften Form und Spielstärke gefunden. Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf steht nach drei Niederlagen aus drei Spielen punktlos auf dem letzten Platz der Tabelle. Etwas besser machten es die Oberallgäuer, denen wenigstens ein knapper Sieg gegen Waltenhofen gelang. Am Samstag wird viel davon abhängen, welche Mannschaft nach der langen Zwangspause und der kurzen Vorbereitungszeit schneller ihren Rhythmus findet. Am Ende werden zudem die bessere Wurfausbeute, die stärkere Abwehrarbeit und die geringere Anzahl der technischen Fehler den Ausschlag zum Erfolg geben.

In den Auswärtsspielen muss die weibliche D-Jugend bei den Alterskollegen der SG Kempten/Kottern antreten. Die männliche D-Jugend trifft auf die JSG Alpsee/ Grünten, die männliche B-Jugend auf den VfL Buchloe.

