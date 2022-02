Die Zahl der Geburten Zuhause stieg vergangenes Jahr im Ostallgäu deutlich. Vor allem aus einem Grund scheuten Eltern den Schritt in die Klinik.

Lag es an Corona oder einfach am Wunsch der werdenden Eltern, in gewohnter Umgebung zu entbinden? Oder an beidem? Jedenfalls sind Hausgeburten im vergangenen Jahr so beliebt gewesen wie lange nicht mehr. Elf Kinder kamen im Zuhause ihrer Eltern zu Welt, jeweils vier allein im Standesamtsbezirk Obergünzburg und Unterthingau. Zum Vergleich: In der Kreisstadt Marktoberdorf wurde im vergangenen Jahr lediglich eine Hausgeburt registriert. Aber die Statistik hat noch mehr Interessantes zu bieten.