Einige Haushalte in Aitrang und Ebersbach nach Unwetter immer noch ohne Strom

Das Unwetter sorgt auch in Marktoberdorf und im Güntzal für etliche Einsätze der Feuerwehren. An manchen Orten fällt der Strom aus. So sieht eine erste Bilanz aus.

12.07.2023 | Stand: 17:29 Uhr

Der Sturm in der Nacht zu Mittwoch hat auch in Marktoberdorf und Umgebung viele Schäden angerichtet. Es gab zudem zum Teil lange Stromausfälle.

In diesen Orten fiel der Strom wegen Unwetter aus

Die Stromausfälle konzentrierten sich im Bereich Marktoberdorf nach Angaben der LEW auf einen Bereich südlich und östlich von Marktoberdorf. Davon betroffen waren neben Sulzschneid und Rieder auch Stötten und Rettenbach am Auerberg sowie auf ein Gebiet östlich von Obergünzburg. Dies betraf die Orte Ebersbach, Aitrang und Ortsteile.

„Die Einsatzkräfte vor Ort haben gemeinsam mit den Ingenieuren in der zentralen Netzleitstelle durch Umschaltungen auf andere Leitungen die Mittelspannungsanbindungen für die allermeisten Kommunen und Ortsteile bis in die frühen Morgenstunden wieder hergestellt“, berichtet Pressesprecher Ingo Butters. Am Mittwochmittag waren noch einige Ortsnetzstationen östlich von Obergünzburg sowie bei Aitrang noch nicht versorgt. Es konnten zudem Ausfälle in einzelnen Straßenzügen in Ortsnetzen und bei Stromanschlüssen einzelner Haushalte geben. „Es sind die Einsatzkräfte vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung.“

Was der Sturm in Marktoberdorf alles zerstört hat

Der Sturm wütete auch auf der Buchel in Marktoberdorf. Ein Baum hielt nicht stand, um den herum das Kunstwerk Engellandeplatz platziert war. Es wurde zerstört. Auch die Feuerwehr Marktoberdorf war zu rund 20 Einsätzen gerufen worden. An der Baustelle der St. Martinschule in der Eberle-Kögl-Straße kippte eine Behelfsampel um. In der Dr.-Julius-Str. stürzte ein Baum mit über einem Meter Stammdurchmesser auf ein Auto. In der Saliterstraße war die Fahrbahn überflutet und es fielen Bäume vom Krankenhausareal auf die Straße. Mit der Drehleiter unterstützte die Marktoberdorfer die Feuerwehr Rieder, wo ein Baum auf ein Wohnhaus zu stürzen drohte.

Tipps für den Stromausfall

Falls der Strom ausfällt, sind mehrere Dinge zu beachten. Die LEW Verteilnetz gibt dazu Tipps.

Überprüfen Sie die Sicherungen: Bei einem Stromausfall sollten Sie als erstes den Sicherungskasten aufsuchen. Häufig ist eine Überspannung durch beispielsweise eine explodierte Glühbirne oder zu viele angeschlossene Geräte der Grund für den Ausfall. Ist dies nicht der Fall, dann erkundigen Sie sich bei Ihren Nachbarn.

Alle elektronischen Geräte ausschalten: Schalten Sie alle Elektrogeräte, wie den Herd, Werkzeuge oder das Bügeleisen aus. Wenn der Strom wieder fließt, vermeiden Sie somit gefährliche Materialschäden an den Geräten. Schalten Sie zudem den Fernseher und Ihre PC aus oder nehmen Sie sie ganz vom Netzbetrieb. Hier kann es beim Wiederherstellen der Stromversorgung zu Spannungsspitzen kommen, die die empfindlichen Geräte beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass der Kühlschrank und die Gefriertruhe geschlossen sind, um Kälteverluste zu vermeiden. Lassen Sie eine Lampe oder ein Radio eingeschaltet, damit Sie mitbekommen, wann die Stromversorgung wieder funktioniert.

