Heiße Themen im Stadtrat: Von Luftfiltern in Schulen bis zum Umbau einer früheren Kneipe

Es geht um Luftfilter an Schulen und darum, eine Hausmeisterwohnung als Kita zu nutzen. Worüber sich die Marktoberdorfer Räte am Montag den Kopf zerbrechen.

15.07.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Mit dem neuen Baugebiet im Ortsteil Rieder und dem Umbau einer ehemaligen Gaststätte am Marktoberdorfer Marktplatz zu einem Wohnheim will sich der Stadtrat Marktoberdorf in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag befassen. Ein weiteres Thema, über das die Räte sprechen, ist eine sogenannte temporäre Basisstation für das Mobilfunknetz von Vodafone.

Außerdem geht es um die Umnutzung der Hausmeisterwohnung im Modeon in einen eingruppigen Kindergarten. Die Bestätigung der Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren Marktoberdorf, Rieder und Sulzschneid ist ein weiterer Themenpunkt in der öffentlichen Stadtratsitzung.

Das Luftfilter-Thema wurde noch kurzfristig auf die Tagesordnung des Marktoberdorfer Stadtrates gesetzt

Kurzfristig wurde die Tagesordnung der Stadtratssitzung in Marktoberdorf jetzt noch um zwei aktuelle Themen ergänzt: Es wird über die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten in den städtischen Grundschulen und Kindertagesstätten beraten.

Außerdem geht es um die Unterstützung der „Städte-Initiative Tempo 30“ als Regelgeschwindigkeit innerorts abseits der Hauptstraßen. Die Sitzung am Montag, 19. Juli, findet ab 18.30 Uhr im Modeon in Marktoberdorf statt.

Lesen Sie auch: "Völlig realitätsfern". Luftfilter in Schulen - Söders Pläne kassieren im Ostallgäu eine heftige Watschen.

Lesen Sie auch