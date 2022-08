Kräuterboschen: Warum die Kirche ihre Meinung dazu geändert hat

Der Heimatverein Marktoberdorf bindet wieder Kräuterboschen. Dazu werden noch nicht nur Kräuter gesucht. Wem der Verkaufserlös diesmal zugute kommt.

Ob bei gutem oder bei schlechtem Wetter: Am Sonntag, 14. August, werden ab 14 Uhr im Stadel des Hartmannhauses in Marktoberdorf Kräuterboschen gebunden. Jeder darf sich an der Aktion des Heimatvereins beteiligen, eigene Kräuter können mitgebracht werden. Kräuter können aber auch ab 13 Uhr abgegeben oder vormittags im Garten des Hartmannhauses abgelegt werden. Gesucht werden in der Hauptsache Johanniskraut, Schafgarbe, Königskerze, Rainfarn, Majoran und Frauenmantel. Für alle Boschenbinderinnen und -binder spendiert der Heimatverein eine Brotzeit.

Diese Kräuter sich der Heimatverein für die Boschen

Die Kräuterboschen werden am Feiertag Mariä Himmelfahrt (15. August) im Gottesdienst gesegnet, überzählige Exemplare werden verkauft. Der Erlös kommt der Marktoberdorfer Tafel zugute.

Heilkräuter wurden bereits in vorchristlicher Zeit den Göttern geopfert, als Dank für deren Schutz und für die Heilkraft. Als die christlichen Missionare begannen, die Menschen zu bekehren, wurde die Kräuterweihe verboten. Sie galt als Hexenwerk. Das Volk jedoch missachtete weitgehend dieses Verbot. Die Kirche fand einen Kompromiss: Der 15. August wurde Maria und ihrer Aufnahme in den Himmel geweiht.

Welche Legende sich um die Boschen rankt

So erzählt man sich heute noch die Legende: Als die Gottesmutter gestorben war, kamen die Apostel an ihr Grab, doch es war leer. Maria war mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Doch aus dem Grab strömten die Düfte von Rosen und Lilien, vermischt mit dem Duft von Heilkräutern.

