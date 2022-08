Helm auf! So fahren Kinder sicher im Straßenverkehr

Schüler in Marktoberdorf lernen, sicher auf dem Rad unterwegs zu sein. Wie auch Eltern ihre Kinder auf den Straßenverkehr vorbereiten können.

Ein zerbrochenes Ei liegt auf dem Tisch, das Eigelb fließt aus der Schale. Kein Wunder, wenn man es fallen lässt. Das Ei war gegen den Aufprall ja nicht geschützt. Doch wie würde es aussehen, wenn das Ei einen Helm getragen hätte? Das zeigt der nächste Versuch: Diesmal ist um das Ei ein großer Helm aus Styropor gebunden. Wieder fällt es, die Kinder der Grundschule Sankt Martin in Marktoberdorf schauen gespannt. Nichts passiert. Das Ei bleibt ganz. Den Schülern soll so vermittelt werden: Helmtragen ist wichtig.

130 Kinder beim Aktionstag in Marktoberdorf

Doch das war nicht das einzige Thema beim Verkehrserziehungstag an der Martinsschule. Veranstaltet wurde der Tag von der Kreisverkehrswacht Ostallgäu in Kooperation mit der Kreis-Verkehrswacht Aichach-Friedberg. Neben dem Fahrrad-Parkour und der Aufklärung über das verkehrssichere Fahrrad gab es auch einen Fahrradsimulator, bei welchem die Schülerinnen und Schüler kräftig in die Pedale traten und einen virtuellen Weg am Bildschirm abfuhren. Dabei mussten sie auf gefährliche Situationen reagieren. Insgesamt durchliefen 130 Kinder der zweiten und dritten Klassen mehrere Stationen zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Eltern sollen Vorbild sein

„Was die Kinder heute lernen, ist eine gute Vorbereitung auf die Jugendverkehrsschule in der vierten Klasse“, sagt Norbert Schwarzwalder von der Kreisverkehrswacht Ostallgäu. Gerade Kinder im Grundschulalter müssen für das Unterwegssein im Straßenverkehr noch einiges üben. „Häufig passieren bei Kindern Bremsunfälle. Die Kinder bremsen oft nur mit der Vorderbremse und stürzen dann nach vorne. Deshalb empfehle ich für Grundschulkinder immer ein Fahrrad mit Rücktrittbremse“, sagt Schwarzwalder. Auch Karen Distel von der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg hat Tipps, wie man seine Kinder auf den Straßenverkehr vorbereitet. „Ganz viel mit den Kindern fahren. Das hilft ihnen nicht nur, eine gute Motorik zu entwickeln. Wichtig ist auch, dass die Eltern gute Vorbilder sind. Das heißt: Helm aufsetzen, beim Abbiegen Handzeichen geben.“

Über 20.000 Kinder im Straßenverkehr verunglückt

Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2020 von den 22.500 im Verkehr verunglückten Kindern die meisten mit dem Fahrrad unterwegs. Die häufigste Ursache bei Unfällen mit radelnden Kindern war die falsche Straßenbenutzung wie beispielsweise das Fahren auf der falschen Straßenseite. Daher empfehlen Experten, den Kindern früh beizubringen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten müssen. Zudem ist der Fahrradhelm von großer Bedeutung, da er das Risiko für Kopfverletzungen mindert.

Experten in Marktoberdorf raten: Helm auf!

Um dies zu verdeutlichen, wurden beim Verkehrserziehungstag an der Martinsschule nicht nur Eier zu Boden geworfen. Mithilfe verschiedener Puppen zeigte eine Mitarbeiterin der Kreisverkehrswacht den Kindern, wie sie den Helm richtig aufsetzen. Außerdem demonstrierte sie den Schülerinnen und Schülern anhand eines Holzkopfs, wie sehr ein Helm Kopfverletzungen abmildert. Dafür schlug sie mit einem Hammer auf den Holzkopf. Auf einem mit dem Holzkopf verbundenen Bildschirm sahen die Kinder, welche Verletzung sich der Mensch bei einem solchen Aufprall zuziehen würde und wie die Verletzung beim Tragen eines Helms ausgesehen hätte.

Kinder in Marktoberdorf hatten Spaß

Bei den Lehrern und Schülern kam der Verkehrserziehungstag gut an. „Es ist eine tolle Vorübung für den Fahrradführerschein in der vierten Klasse“, sagt Regina Lotter, Klassenlehrerin der 3b. „Am besten fand ich den Fahrradsimulator. Der hat mir gezeigt, wie gut meine Reaktion ist“, sagt Luis aus der 3c. Seine Klassenkameradin Felizitas war von der Helmstation begeistert. „Das mit dem Ei fand ich sehr lustig“, sagt sie.

