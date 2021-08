Herbert Mayr ist nun Chef bei Allmatic - Dabei fing er dort als Schlosserlehrling an

Wie sich Herbert Mayr (50) beim Schraubstock-Hersteller Allmatic-Jakob hocharbeitete. Neben der Robotik liegen ihm die Lehrlinge noch heute besonders am Herzen.

02.08.2021 | Stand: 19:54 Uhr

Eine Idee Herbert Mayrs macht bei Allmatic Schule: Die Azubis des Schraubstockherstellers, ob Industriemechaniker oder -kaufleute, durchlaufen alle Abteilungen. „Ich finde, auch ein Buchhalter muss wissen, was unser Produkt ist und wie es funktioniert“, sagt der neue Geschäftsführer. „Und auch eine Mechanikerin sollte mal zehn Stunden auf einer Messe stehen – und wissen, wie Einkauf und Wareneingang laufen.“ Das fördere das Verständnis füreinander in der Belegschaft und beuge respektlosen Klischees vor à la „Was macht ein Außendienstler, außer mit Kunden Kaffee zu trinken?“

Warum auch angehende Kaufleute bei Allmatic in Unterthingau erst mal drehen, fräsen und feilen

Daher drehen, fräsen und feilen bei ihm auch angehende Kaufleute erst in der Lehrwerkstatt, bevor sie ins Büro kommen, üben sich im CAD-Konstruieren, lernen Montage und Versand kennen. Im Gegenzug macht jede(r) gewerbliche Auszubildende beim Projekt „Von der Herstellung bis zum Verkauf“ mit. Mayr (50, verheiratet) bringt selbst tiefes Verständnis für Allmatic mit: Er lernte in der Firma Maschinenschlosser und war danach zehn Jahre in Fertigung/Montage tätig, bevor er im Betrieb weiter aufstieg.

Wer mit dem heutigen Geschäftsführer über die Ausbildung spricht, merkt, wie sehr dem Sulzberger das Thema am Herzen liegt. Zumal er den Ausbildungsplan bis Herbst als Betriebsleiter noch selbst betreut hat. Ganz will er davon auch als Chef nicht lassen: So kümmert er sich weiter um das 2018 von ihm gegründete Allmatic-Training-Center. „Fast 1000 Auszubildende aus ganz Deutschland nutzen unseren kostenlosen Videokurs“, sagt Mayr.

Fast 1000 Azubis aus ganz Deutschland nutzen den Videokurs des 70-Mitarbeiter-Unternehmens

Darauf ist der CEO des 70-Mitarbeiter-Unternehmens, das seit 2001 zur Jakob-Unternehmensgruppe gehört, stolz. Mayr räumt aber ein, dass sein Betrieb bei der Vielzahl von Maschinenbauern im Allgäu um jeden Azubi und Mitarbeiter kämpfen muss. Mit den Löhnen zu konkurrieren, die größere Firmen wie Grob oder AGCO/Fendt zahlten, sei schwierig.

Um so mehr ist Mayr darauf bedacht, „jungen Leuten attraktive, flexible Arbeitsplätze zu bieten“. Durch seine Söhne (15 und 17) und seine frühere Tätigkeit ist er nah an der Jugend dran. „Deshalb weiß ich, dass Jugendliche heutzutage, wenn sie am Freitagabend aus waren, lieber am Samstagnachmittag arbeiten als Samstagfrüh.“ Hier kommt auch seine Idee in Spiel, mit Robotik und Automatisierung vom „Schichten“ wegzukommen. „Ein junger Mensch will nicht mehr Zwei-Schicht arbeiten.“

Die zunehmende Automatisierung des Unternehmens liegt ihm am Herzen: Allmatic-Geschäftsführer Herbert Mayr (50) auf der Galerie seiner Produktionshalle in Unterthingau. Bild: Heiko Wolf

Die Vision: Roboter und Ein-Schicht-Betrieb statt Zwei-Schicht-Betrieb

Lesen Sie auch

20.000 Schlepper: Wie Fendt es schaffen will, diese Rekordmarke zu knacken und weiter zu wachsen Allgäuer Traktoren-Bauer steht gut da

Um das zu schaffen, setzt er auf robotergesteuerte Anlagen, mit denen eine mannlose Umrüstung von einem Bauteil aufs andere klappt. „Wenn 16 Stunden der Roboter die Maschine versorgt und nur acht Stunden der Mensch, sind wir bei einer Schicht.“ Das ist nicht trivial, müssen doch verschiedene Werkstücke eingespannt, gedreht und gefräst – und dabei auch die Schraubstock-Backen gewechselt werden. Wie schwer es ist, Menschen in der Fabrik ganz zu ersetzen, macht er mit einem Beispiel klar: „Ist keiner in der Halle, räumt auch keiner herunterfallende Metallspäne weg.“

Aber ehrgeizige Ziele brauche ein Unternehmen. „So etwas motiviert mich bis in die Haarspitzen“, sagt Mayr. „Schließlich bin ich ein Mächler.“ Sein Ehrgeiz hat ihn als Schlosser auch dazu gebracht, über den zweiten Bildungsweg bis zum Prozessingenieur weiterzumachen. Er blieb aber immer bei Allmatic, brachte es in der Schleiferei mit 28 „zum jüngsten Teamleiter“ und als 36-Jähriger zum Betriebsleiter.

Seit er CEO ist, werden die Verkaufszahlen der einzelnen Geschäftsbereiche auch einzeln ausgewertet

Er hat als Geschäftsführer auch schon die Geschäftsfelder neu aufgeteilt. Und durchgesetzt, dass deren Verkaufszahlen einzeln ausgewertet werden. So ist das Online-Geschäft Alllite nun ein eigener Bereich, ebenso die Auslieferung an Werkzeughändler, der Direktvertrieb an regionale Kunden wie AGCO/Fendt oder der Bereich individuelle Sonderlösungen: „Wir kaufen zum Beispiel Hydraulik-Teile zu, um den Kunden Komplettlösungen anbieten zu können“, erläutert Mayr.

Zudem gibt es den in die Zukunft weisenden Geschäftsbereich Sensortechnik/Automatisierung. Denn auch Maschinenschraubstöcke werden immer intelligenter. Einfach gesagt: Ein Display zeigt an, wie der Schraubstock automatisch ein Werkstück einspannt. Passt etwa der Druck nicht, meldet das ein Sensor und man kann ihn (auch automatisiert) abschalten. Mayr ist überzeugt: „Die Automatisierung kommt geballt. Schon allein aufgrund des Fachkräftemangels.“

Wenn Schraubstöcke aus Eisen und Stahl zu Hi-Tech-Geräten werden

Deshalb setzt er sich dafür ein, dass die Entwicklungsgelder aufgestockt werden, stellt Konstrukteure und mittlerweile auch Elektroniker ein. Das Besondere daran bei Allmatic: „Es sind grundsolide Erzeugnisse aus Eisen und Stahl – mit denen wir jetzt Hi Tech machen.“

Vor der Coronakrise, durch die die Zahlen um die Hälfte einbrachen, lag der Jahresumsatz von Allmatic übrigens bei zehn Millionen Euro. „Da wollen wir wieder hin“, sagt Mayr. Und gibt noch ein ehrgeiziges Ziel aus: „Wir müssen auch in Amerika erfolgreich werden!“ Fernostasien dagegen zählt Allmatic neben Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Polen oder Rumänien schon zu seinen Absatzmärkten.

Lesen Sie dazu auch: