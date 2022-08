Heuhaufen bei Geisenried gerät in Brand: Feuerwehren können Waldbrand verhindern

Bei Geisenried hat sich ein Heuballen selbst entzündet. Dank aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte gerade noch ein Waldbrand verhindert werden.

10.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein Heuhaufen ist am Dienstagmittag bei Geisenried in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer von der B 12, dass sie im Bereich des Parkplatzes Geisenried Brandgeruch wahrgenommen haben. Kurze Zeit später bemerkten auch einige Verkehrsteilnehmer eine Rauchentwicklung aus dem nahegelegenen Wald. Die alarmierten Feuerwehren Geisenried und Unterthingau konnten einen am Waldrand glimmenden Heuhaufen feststellen und diesen schnell ablöschen.

Heuballen bei Geisenried entzündet sich selbst

Der Grundstücksbesitzer, ein 67-jähriger Landwirt, lagerte dort altes Heu und Gras ab, das nicht mehr zu gebrauchen ist. Vermutlich hat sich der Heuhaufen selbst entzündet. Zum Glück wurde der Brandherd schnell entdeckt, aufgrund der Trockenheit bestand höchste Waldbrandgefahr.