Hier konnten die Obergünzburger Lebensmittel kaufen

Familie Schißler versorgte die Obergünzburger über 60 Jahre lang mit Lebensmitteln. Fragezeichen wirft die Entwicklung bis zum Zweiten Weltkrieg auf.

03.10.2023 | Stand: 11:07 Uhr

Hier gab es allerhand zu erwerben: Über 60 Jahre lang konnten die Obergünzburger sich bei der Familie Schißler mit Nahrung eindecken. Das Oktober-Kalenderblatt im Bildkalender 2023 des Arbeitskreises Heimatkunde (AKH) zeigt das Gebäude Kemptener Straße 5 (ehemals Steingasse), wo das Lebensmittelgeschäft der Familie beiheimatet war.

Im Jahr 1913 erwarb Wilhelm Schißler das Haus in der Kemptener Straße 5

Schon in den Jahren um 1893 bis 1907 war in dem Walmdachgebäude ein Milchgeschäft integriert, das eine gewisse Barbara Mayer führte.

Anschließend erwarb das Gebäude Magnus Lipp, der den Milchladen um ein Lebensmittelgeschäft erweiterte und zugleich mit einer eigenen Käserei und Butterherstellung gegenüber dem nachbarschaftlichen Milchwerk Saliter der Bevölkerung Obergünzburgs den Einkauf des täglichen Bedarf an frischen Lebensmitteln über sechs Jahre lang ermöglichte.

Im Jahr 1913 kaufte Wilhelm Schißler das Haus und betrieb das Lebensmittelgeschäft, soweit es in den Kriegs- und Nachkriegsjahren des Ersten Weltkriegs und der Hyperinflation 1923 überhaupt möglich war weiter. Und das obwohl die Verkaufsregale aufgrund des damaligen Mangels an Lebensmitteln nahezu leer und die Hungersnot in der Bevölkerung groß war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lief es für das Geschäft wieder besser

Wie sich die Situation in den Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg überhaupt entwickelte, lässt sich heute, auch in den Erzähl-Cafe‘s des AKH mit älteren Bürgern nur schwerlich ermitteln. Das Lebensmittelgeschäft rettete sich über die Jahre, bis Wilhelm Schißler nach dem zweiten Weltkrieg 1948 das Haus an seinen Sohn Otto Schißler überschrieb.

Von da an lief es für das Geschäft wieder besser. Es war die Zeit der Währungsreform 1948, als die Lebensmittelmarken ihre Gültigkeit verloren, die Schulspeisung in der Mädchenschule eingeschränkt und die leeren Verkaufsregale sich wieder füllten. Diese Zeit war manchen der älteren Gäste des Erzähl-Cafe‘s mit Hermann Knauer sehr wohl präsent.

Ältere Obergünzburger Bürgerinnen und Bürger erinnern sich noch lebhaft an das Geschäft

Da wussten einige, wie Otto Schißler die Vollmilch mit einer Handpumpe aus einer 40-Liter-Milchkanne pumpte, und die Magermilch aus der 20-Liter-Kanne mit einem Halbliter-Messgefäß schöpfte, oder den Magerkäse in kleine Quadrate schnitt.

Butter gehörte zum Luxus, dafür war Margarine, die billigere von zwei Sorten, der Brotaufstrich für die kinderreichen Familien, ebenso Kunsthonig und brauner Zucker, erinneren sich manche Gäste.

Im Jahr 1975 gab das Ehepaar Otto und Franziska Schißler das Lebensmittelgeschäft aus Altersgründen auf. Nach einer Wäscherei und einer Filiale des Ottoversandes beherbergte das Haus auch ein Reisebüro.

