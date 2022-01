Holzrentiere und Tannenbaum-Cookies für Marktoberdorfs Senioren

Wie Mädchen und Buben von der Mittelschule Marktoberdorf Senioren überraschten. Mehr als 200 Heimbewohner wurden von ihnen beschenkt.

05.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die beiden Marktoberdorfer Senioren- und Pflegeheime, Gulielminetti und Clemens Kessler, sind zu Weihnachten von Kindern und Jugendlichen reichlich beschenkt worden. Mit dabei war unter anderem die Mittelschule Marktoberdorf.

Die Schülersprecher der Marktoberdorfer Schule hatten die Initiative ergriffen

Klassenübergreifend ergriffen dort die Schülersprecher Peter Bäuerle und Natascha Gamma Ritter gemeinsam mit Katharina Traut und anderen Lehrkräften die Initiative. So konnten für über 200 Heimbewohner in den beiden BRK-Einrichtungen Geschenke gefertigt werden. Dabei wurden Tannenbaum-Cookies gebacken (unser Bild), Weihnachtsbriefe am PC gestaltet sowie Kerzenständer und Rentiere aus Holz „gewerkelt“.

In Gruppen - Technik, Wirtschaft und Soziales - wurden die Schülerinnen und Schüler tätig. Sie wollten mit ihren Gaben den älteren Menschen zu Weihnachten trotz Corona und Hygiene-Schutzmaßnahmen ein Lächeln entlocken. Sehr gut kamen dabei wie im vergangenen Jahr auch die sehr rührend geschriebenen Weihnachtsbriefe an. Schon im Vorjahr hatte sich die Mittelschule an einer solchen Geschenkaktion zugunsten der Marktoberdorfer Heime beteiligt.