Seit den Weihnachtsferien sind wegen Corona nun schon alle Schulen zu. Wie Eltern und Kinder in Marktoberdorf im Lockdown an ihre Grenzen geraten.

28.01.2021 | Stand: 18:50 Uhr

„Heute hat meine Tochter seit früh um Acht erst vier Sätze geschrieben“, stöhnt Tina Gündogdu aus Marktoberdorf-Thalhofen mittags am Telefon. „Asya hat keine Lust mehr auf Homeschooling.“ Die Stimme der dreifachen Mutter am Telefon ist belegt. Sie klingt verzweifelt, als sie berichtet, dass sie als Hilfslehrerin immer öfter an ihre Grenzen kommt, zumal sie zeitgleich zwei Kleinkinder betreuen muss. Alles steht und fällt mit der Motivation ihrer Tochter. Dass es an der inzwischen hapere, sei zwar verständlich. „Nur hilft das nichts!“ Denn wenn sie ihr Tagespensum nicht schafft, ist der Aufgabenberg tags darauf nur größer.