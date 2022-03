Hotelbetreiber holt 40 Ukraine-Flüchtlinge nach Marktoberdorf

40 Flüchtlinge aus der Ukraine sollen am Sonntagnachmittag in Marktoberdorf eintreffen. Sie werden im Arthotel Ana untergebracht. Auch Gastronomen helfen.

05.03.2022 | Stand: 21:48 Uhr

Die Nachricht verbreitet sich am Samstagnachmittag schnell: 40 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen nach Marktoberdorf gebracht werden. Die Menschen sollen im Arthotel Ana in der Bahnhofstraße untergebracht werden. "Wir haben die Zimmer frei und stellen sie gerne zur Verfügung", sagt Hildegard Heumann, die das 130-Betten-Haus im Auftrag der GSH-Hotelgruppe leitet. Hinter der Aktion steckt ihr Chef, Heiko Grote von Georgeos Smiling Hotels. Er organisiert private Bustransporte an die ukrainisch-polnische Grenze, um Ukrainern zu helfen. Als er anfragte, in welchen Häusern Platz zur Verfügung stehe, sagte Heumann gleich zu.

Voraussichtlich am Sonntagnachmittag sollen die Flüchtlinge in Marktoberdorf eintreffen. "Wir wissen noch nicht, wer kommt und in welcher Verfassung diese Menschen sind", sagt Heumann. Sie machte am Samstag noch die letzten Erledigungen. Das Hotel bietet den Menschen kostenlos eine Unterkunft und ein Frühstück an - wenn nötig auch für längere Zeit. "Dafür ist alles da", sagt die Leiterin des Hotels. Am Tag der Ankunft werden die Flüchtlinge von der Gifthütte Kaufbeuren mit Essen versorgt. "Wir werden sehen, was sonst noch benötigt wird", sagt Heumann. "Dafür stehe ich mit Franz Moder in Verbindung, der in Marktoberdorf einiges organisisert."

Seit etwa einer Woche koordiniert Franz Moder im Raum Marktoberdorf Hilfsangebote für Ukraine-Flüchtlinge. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht mit dem Landratsramt, Hilfsorganisationen oder Spendenwilligen in Kontakt ist. Auch am Samstagnachmittag geht alles unklompiziert und schnell. Moder startet in den sozialen Medien einen Aufruf, der sich vor allem an die Gastronomen in Marktoberdorf richtet. "Wäre es möglich, am Montag und Dienstag für circa 40 Personen ein Mittag- beziehungsweise Abendessen bereitzustellen?", fragt Moder in der Facebookgruppe "Marktoberdorf hilt zamm". Nur wenige Stunden später sind schon die ersten Gastronomen mit an Bord: Thomas Huth vom Lausfehl Catering Marktoberdorf sowie Thomas Blochum, Inhaber der Speisemeisterei und des Hotels "Zum Hirsch" in Marktoberdorf, machen mit.

Hilfsbereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge in Marktoberdorf: "Es ist der absolute Hammer"

"Es ist der absolute Hammer, wie viele Menschen helfen wollen und auch wir sind ganz schön überrollt von dieser Welle der Hilfsbereitschaft“, sagt Moder. Er weißt jedoch auch darauf hin, dass es für Sachspenden im Moment noch zu früh ist. "Ich bekomme demnächst weitere Infos von Hildegard Heumann darüber, was die Menschen konkret benötigen - also bitte noch keine Hilfslieferungen zum Hotel bringen, auch wenn es gut gemeint ist", schreibt er. Wer helfen will, soll deshalb eine Liste mit Sachspenden an Moder schicken. Bei Bedarf wird dann darauf zurückgegriffen. Dies gilt auch für weitere Hilfsaktionen für Flüchtlinge, die im Landkreis Ostallgäu ankommen.

Wie viele Flüchtlinge im Landkreis untergebracht werden müssen, ist nach wie vor noch ungewiss. Vereinzelt wurden Familien aus der Ukraine ins Ostallgäu geholt. Wie berichtet, flüchteten mehrere Musiker-Familien aus Odessa nach Marktoberdorf. Dirigent Wilhelm Keitel und seine Frau Beate Keitel nahmen die Ukrainer auf, organisierten ihnen Unterkünfte und sammelten Sachspenden. Auch die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren 15 ukrainische Kinder und Frauen. "Wir gehen davon aus, dass viele Flüchtlinge mit dem eigenen PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln selbstorganisiert anreisen und sich selbst mit Unterstützung vor Ort eine Unterkunft suchen werden“, sagt Stefan Leonhart, Sprecher des Landratsamtes Ostallgäu.

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine "Wir rechnen mit Hunderten Menschen": So bereitet sich das Ostallgäu auf die Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Ukraine-Krieg: So bereitet sich das Ostallgäu auf die Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Über zahlreiche Plattformen und Gruppen in den sozialen Netzwerken bieten Menschen in ganz Europa Unterkünfte an. Auch die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker appellierte vergangene Woche an die Bürgerinnen und Bürger, verfügbaren Wohnraum zu melden. "Mit der ersten Resonanz sind wir sehr zufrieden. Wir hoffen, die Flüchtenden damit bei Bedarf schnell und gut unterbringen zu können“, sagt Zinnecker auf Nachfrage der Redaktion. Nach den jüngsten Prognosen des Freistaats sieht der Landkreis weiteren Bedarf. Nach Informationen von Stefan Leonhart können im Ostallgäu, wenn nötig, Schulturnhallen kurzfristig zu Notunterkünften umfunktioniert werden. Vor diesem Hintergrund wurden die Ostallgäuer Gemeinden dazu aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wo Kriegsflüchtlinge untergebracht werden können.

Marktoberdorf Gruppe wird umfunktioniert

Auch Moder erreichen Angebote von verfügbarem Wohnraum. Er spricht von etwa 15 Nachrichten, die er an das Landratsamt weitergeleitet hat. Kommen Flüchtlinge im Raum Ostallgäu an, greift die Hilfe von Gruppen wie der von Franz Moder. "Wenn wir genau wissen, welche Spenden benötigt werden, greifen wir auf die bestehenden Angebote zurück“, sagt Moder. Er wertet derzeit die ganzen Spendenangebote aus und überträgt sie in Excel-Tabellen. Das kostet viel Zeit und Mühe. "Aber wir machen das gerne.“ Mit im Boot ist auch der evangelische Pfarrer Klaus Dinkel, mit dem Moder zusammen die Gruppe "Marktoberdorf hilft zamm“ gegründet hat. Ursprünglich für Corona-Hilfen gedacht, wurde die Plattform nun für Ukraine-Hilfen umfunktioniert. "Wir ergänzen uns gut. Klaus Dinkel hat das Netzwerk und ich bin eher der Macher“, sagt Moder.

Neben Sachspenden können auch Hilfeleistungen angeboten werden. Moder nennt Fahrdienste als Beispiel. Die Angebote sollten ebenfalls per Mail geschickt werden. Moder nimmt sie dann in die Liste mit auf. Der Marktoberdorf ist mit der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica sowie der Lebenshilfe Ostallgäu in Kontakt. Er sagt: „Beide Organisationen nehmen keine Sachspenden mehr auf und bitten um finanzielle Hilfen.“ Mit dem Geld können sich die Flüchtlinge alles Nötige vor Ort kaufen.

Dies bestätigt auch Landrätin Zinnecker. Sie und der Wirtschaftsbeirat riefen vergangene Woche zu Spenden auf: "Wir sind stolz darauf, in unserer Region so engagierte Organisationen zu haben, die die Hilfe direkt zu den Menschen bringen." Das Engagement ist auch im Fall der 40 Flüchtlinge, die nach Marktoberdorf kommen, zu spüren. An Hilfsangeboten mangelt es nicht. "Marktoberdorf hilft wirklich zamm!" formuliert es Moder und setzt ein großes rotes Herz dahinter.