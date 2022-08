Erste vegetarische Hütte in den Alpen: Hier gibt es Alplinsensuppe auf 1180 Metern

Silvia Beyer führt mit der Hündeleskopfhütte bei Pfronten eigenen Angaben nach die erste vegetarische Hütte der Alpen. Wieso es hier keinen Schweinebraten gibt.

16.08.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Der Frühnebel hebt sich und gibt die Sicht auf das Pfrontener Tal mit Aggenstein und Breitenberg frei, zur anderen Seite glitzern die Seen und Mooraugen der Voralpenlandschaft hinauf. „Von hier oben hat man einen ganz anderen Blick auf die Heimat“, sagt Wirtin Silvia Beyer von der Hündeleskopfhütte und hisst die Fahne. So ist unten in Pfronten-Kappel zu erkennen, dass ihre Hütte offen hat.

Ostallgäuer kommen hierhin, um ihre Ruhe zu haben

Und was gibt es besseres, als so einen Traumtag mit einer Einkehr dort oben zu krönen? „Für Einheimische ist das ja sowieso ein Heimspiel, viele kommen auch nach getaner Arbeit oder im Winter sogar mit Tourenski in der Mittagspause rauf, um ihre Ruhe zu haben.“

Zucchini-Lasagne brutzelt im Ofen der Hündeleskopfhütte

Die Küche ist ein Grund mehr, die Dreiviertelstunde vom Tal zur Hütte zu wandern. Im Ofenrohr brutzelt vegane Zucchini-Lasagne, auf dem Herd köchelt Alplinsensuppe. Deftigen Schweinsbraten gibt’s hier nicht.

Silvia Beyer ist seit der Kindheit Vegetarierin und als sie das Haus vor sieben Jahren pachtete, war klar, dass sie ausschließlich vegetarisch-vegan kochen wird.

Die Hündeleskopfhütte gilt daher als die erste vegetarische Berghütte der Alpen. „Wer bei mir isst, unterstützt auch die regionale Landwirtschaft. Ich verwende viele Bio-Lebensmittel aus der Umgebung.“ Und die Einheimischen loben die „sauguaten“ Kässpatzen der Nesselwangerin.

Lesen Sie auch

Heimatentdecker Ausflugstipp: Der Kunst nahekommen im Künstlerhaus Marktoberdorf

Die Serie Heimatentdecker zeigt jede Woche einen Tipp für mehr Heimatglück und stellt Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

Lesen Sie hier weitere Ausflugstipps: