Seine Auftritte waren legendär: Heuer wäre der Marktoberdorfer Humorist  „Nazl“ Krumm 100 geworden

14.09.2023 | Stand: 07:12 Uhr

100 Jahre alt wäre heuer der „Krumm Nazl“ geworden - der weit über die Grenzen seines Heimatortes Leuterschach hinaus bekannte Humorist und Vortragskünstler. Wie kein Zweiter brachte Ignaz Krumm örtliches Geschehen – trefflich gereimt und immer humorvoll und in Allgäuer Mundart – auf die Bühne. Seine Auftritte in Festzelten, bei den örtlichen Vereinsbällen und von Anfang an bei den Marktoberdorfer Faschingsabenden waren legendär. Lesen Sie auch: Diese Marktoberdorferin ist seit 40 Jahren bei den Oberdorfer Fasnachtern

Dabei stand Krumm, der sich aktiv ins Orts- und Vereinsleben einbrachte, oftmals auch mit den ebenfalls ortsbekannten Persönlichkeiten Baschtl Streif und Wanda Schubert-Hellferich auf der Bühne. Seine Witwe Afra Krumm erinnert sich gut daran, wie er gemeinsam mit dem Streif Baschtl stundenlang am Text für Auftritte bei den Faschingsbällen feilte.

Bisher erinnert nur ein kleiner Privatweg an den bekannten Marktoberdorfer Mundarthumoristen Ignaz Krumm. Nun soll in Leuterschach eine Straße nach ihm benannt werden. Bild: Rosemarie Klimm

Streif reimte einst über seinen Freund: „Er hat als wiefer Allgäu-Schwabe weitbekannte Vortragsgabe. Es ist ihm selbst die größte Freud, Humor zu wecken bei de Leut. Oin Kumme haot a – ganz an große: Se sotte halt a bisle lose!“

Afra Krumm beschreibt ihren Mann als fröhlichen Menschen, der in allem einen positiven Kern fand. Und dies obwohl er als junger Bursch (18-jährig noch in den Zweiten Weltkrieg eingezogen) auf der Krim eine Kopfverletzung erlitt und nicht das ganze Geschoss entfernt werden konnte.

Krumm starb plötzlich mit 53 Jahren

Als Krumm mit knapp 53 Jahren plötzlich starb, war als Nachruf über ihn in der Allgäuer Zeitung zu lesen: „Mit ihm verliert das Ostallgäu einen um das Volksgut hochverdienten Menschen. Kernige Lebensfreude war ihm zu eigen und die Gabe, solche auch seinen Mitmenschen zu vermitteln. Seine Verdienste, das Volksgut Mundart (...) bühnenfähig zu machen, sind bedeutend. Nazl Krumm war aktiver Turner und Sportler, später Bergsteiger und Wanderer in den geliebten heimatlichen Gefilden. Nie hatte er es nötig, sich vorzudrängen. Eine naturgegebene Autorität schaffte ihm von selbst bei der Leuterschacher Jugend ein hohes Maß an Geltung und Gewicht. (...) Bedächtig, unbestechlich und kompromisslos konnte er seine Meinung zur rechten Zeit anbringen. Unnachahmlich war seine Vortragsgabe, die er im weiten Umkreis zur Freude seiner Mitmenschen einsetzte. Ganz besonders lag ihm hier die Glossierung lokaler Begebnisse, die er zwerchfellerschütternd an den Mann zu bringen wusste. Als ländlicher Theaterleiter (...) witterte er Talente. Sein Heimgang ist ein großer Verlust für Leuterschach und die Heimat schlechthin.“

Ehrenamtlich in Marktoberdorf engagiert

Zudem war Krumm lange Zweiter TSV-Vorstand, elf Jahre Feuerwehrkommandant, Rechner der Sennereigenossenschaft und Vorstand der Holzrechtler. Zur Erinnerung an ihn steht am Privatweg zu seinem einstigen Bauernhof das geschnitzte Schild „Nazl-Krumm-Weg“. Doch nun erzählt Afra Krumm, dass die Stadt im dritten Bauabschnitt des Baugebiets in Leuterschach eine Straße nach ihm benennen will.