Warum Hundebesitzerinnen und -Besitzer in Obergünzburg künftig mehr zahlen

Der Marktrat Obergünzburg beschließt neue Hundesteuersatzung und erhofft sich Mehreinnahmen von 13.000 Euro. Außerdem gibt es Neuigkeiten bei der Feuerwehr.

08.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Hundesteuer steigt für Hundehalterinnen und -Halter in Obergünzburg zum 1. Januar 2024 auf jährlich 70 Euro für den ersten Hund, 140 Euro für jeden weiteren und auf 1000 Euro für einen sogenannten Kampfhund. Das beschloss der Marktrat auf Vorschlag des Finanzausschusses, der sich dabei an der neuen bayerischen Hundesteuermustersatzung orientierte.

Steuerfrei sind Blindenjunde und Rettungshunde, Ermäßigungen gibt es für Jagdhunde

Fällig wird die Hundesteuer ab 2024 jeweils zum 1. April. Hütehunde, Blindenhunde und Rettungshunde bleiben steuerfrei, 50 Prozent Ermäßigung gibt es für Jagdhunde und für Hunde, die in Einöden gehalten werden. Die aktuell in Obergünzburg gültige Hundesteuersatzung stammt von 1998 und sieht noch krumme Steuerbeträge vor, die sich aus der Umrechnung von D-Mark in Euro ergeben hatten (30,68 Euro für den ersten Hund, 61,63 Euro für jeden weiteren).

Die Marktgemeinde rechnet durch die höheren Steuern mit einem Mehrertrag von 13.000 Euro. Er soll auch die Kosten ausgleichen, die durch das Leeren der Hundetoiletten, das Auffüllen der Kotbeutelspender und die Kontrolle der Spielplätze entstehen.

Lesen Sie auch: Markt Obergünzburg steht finanziell mit dem Rücken zur Wand

Die Feuerwehren Obergünzburg, Untrasried und Günzach arbeiten nun zusammen

Einstimmig genehmigte der Marktrat die Feuerwehrzweckvereinbarung, die zuvor von der Verwaltungsgemeinschaftsversammlung beschlossen worden war. Darin ist die Zusammenarbeit der sieben Freiwilligen Feuerwehren aus den VG-Gemeinden Obergünzburg, Untrasried und Günzach in Form des Betriebs einer interkommunalen Feuerwehrgerätewerkstatt geregelt sowie die Aufteilung der dadurch entstehenden Kosten.

Damit teilen sich die drei Gemeinden eine Atemschutzwerkstatt, eine Schlauchpflegeanlage und die Pflege der Dienst- und Einsatzkleidung, was billiger ist, als wenn jede Gemeinde eigene Anlagen betreiben würde. Außerdem kommt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) dadurch an einen Zuschuss von 100.000 Euro aus dem Fördertopf für interkommunale Zusammenarbeit, den sie sonst nicht erhalten würde.

Bauarbeiten in Ebersbach gehen langsamer voran als geplant

Eine Verzögerung ergibt sich bei der Aufstellung des B-Plans für das Baugebiet Ebersbach-West, weil ein neues Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die durch die Bundesregierung befristet erlaubte Anwendung des vereinfachten Verfahrens für Bebauungspläne im Außenbereich für nichtig erklärt hat.

Nun muss doch das Regelverfahren angewendet werden. Das heißt, es müssen der Flächennutzungsplan geändert, ein Umweltbericht erstellt und Ausgleichsflächen nachgewiesen werden, was im vereinfachten Verfahren nicht nötig gewesen wäre. Die Erschließungsarbeiten gehen währenddessen aber weiter. Der Marktrat benannte im Baugebiet zwei Wege neu: Der Fußweg zum Wendehammer heißt zukünftig Bergblickweg, die Erschließungsstraße bekam den Namen Zum Schweizer.

Lesen Sie auch: So soll der Friedhofsvorplatz in Obergünzburg verschönert werden