Daniela Ehlenberger ist nun Rektorin in Thalhofen. Was ihr am Herzen liegt, wie Corona ihre Pläne erschwert & warum sie lang nicht Schulleiterin werden wollte.

17.09.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Es ist Nachmittag, die Thalhofener Grundschüler haben längst aus. Am Schreibtisch der neuen Schulleiterin klingelt aber munter das Telefon. Bunte Post-its kleben neben der PC-Tastatur. „Es ist irrsinnig viel zu organisieren. Vor allem wegen der Pooltests“, sagt Daniela Ehlenberger. Wie oft bei Corona seien die Vorgaben der Politik schwer umzusetzen, die Informationen knapp, der Zeitplan straff.