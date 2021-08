Munition in verkauftem Stadel gefunden - früherer Besitzer vor Gericht

Jahreslang blieb die Munition bei Marktoberdorf unentdeckt. Nun landet ein Ostallgäuer (55) vor dem Kadi. Was er dazu sagt und wie die Richterin das beurteilt.

23.08.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Drei alte Büchsenpatronen sowie zwei Nebel- und eine Rauchgranate aus den 1980er Jahren brachten jetzt einen bis dato völlig unbescholtenen Ostallgäuer vor Gericht. Der 55-Jährige hatte vergangenes Jahr eine Scheune an seine Heimatgemeinde verkauft. Beim Ausräumen stieß dann ein Bauhof-Mitarbeiter auf zwei Pappkartons, in denen sich die Munition befand. In der Folgezeit erhielt der ehemalige Besitzer des Stadels einen Strafbefehl wegen vorsätzlichen verbotenen Munitionsbesitzes und Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen, der auf 60 Tagessätze je 40 Euro lautete – insgesamt also auf eine Geldstrafe in Höhe von 2. 400 Euro.

Mann legt Widerspruch ein

Dagegen legte der Ostallgäuer Einspruch ein, sodass es nun zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht kam. Hier versicherte der Mann, er habe von der Munition „schlicht nichts gewusst“. Weil seine Erklärung glaubhaft wirkte, wurde das Verfahren auf Anregung der Richterin ohne Auflagen eingestellt. Aufgrund der besonderen Umstände des Falls trägt die Staatskasse auch die Anwaltskosten des Angeklagten und die Gerichtskosten.

Im Prozess war zuvor deutlich geworden, dass die Scheune in der Vergangenheit wiederholt den Besitzer gewechselt und teilweise auch als Werkstatt gedient hatte. Der Angeklagte hatte zwar einige Zeit in einem abgetrennten und ausgebauten Bereich des Gebäudes gewohnt, den Stadel aber nach eigenen Angaben nie genutzt. Drinnen sei „alles verstaubt und voll Spinnweben“ gewesen, zudem seien alte Gerätschaften herumgestanden. Die Tore zum Stadel waren laut dem 55-Jährigen „jahrein, jahraus offen“, so dass „quasi jeder hätte reingehen können“. Wenn er von der alten Munition gewusst hätte, so der Ostallgäuer sinngemäß, hätte er diese „sicher nicht drin gelassen“, sondern sich um ordnungsgemäße Entsorgung gekümmert.

