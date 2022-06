Im Drogenrausch: Frau bricht in Marktoberdorf in Wohnmobil ein und randaliert

Eine Frau ist in Marktoberdorf in ein unverschlossenes Wohnmobil eingebrochen. Sie stand unter dem Einfluss von Rauschmitteln und zerstörte die Einrichtung.

07.06.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Eine Frau in den Dreißigern hat in der Nacht in einem unverschlossenen Wohnmobil in der Wertachstraße in Marktoberdorf randaliert. Nach Angaben der Polizei stand sie offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und hatte die Orientierung verloren. (Lesen Sie dazu auch: Versuchter Einbruch bei Untrasried - möglicher Zusammenhang mit anderen Vorfällen)

Der Besitzer hörte Geräusche aus seinem Wohnmobil

Der Wohnmobilbesitzer hörte nachts ungewöhnliche Geräusche aus dem vor dem Haus geparkten Fahrzeug . Um kurz vor 2 Uhr morgens sah er schließlich nach und fand die Frau randalierend in seinem Wohnmobil vor. Polizeibeamte mussten sie festhalten. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erwartet sie.

