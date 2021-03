Zu wenig Pfleger im Ostallgäu: Wie der Landkreis die Pflege attraktiver machen will

Die generalistische Ausbildung macht Pflegeberufe auch im Ostallgäu attraktiver. Ein Studium ist ebenfalls möglich. Doch Pflegekräfte fehlen im Landkreis.

17.03.2021 | Stand: 17:41 Uhr

Vielseitige und top ausgebildete Pflegekräfte stehen hoch im Kurs – vor allem in Pandemiezeiten. „Leider gibt es immer noch zu wenige und deshalb wollen wir hier unterstützen“, sagt Christine Hoch, Bildungsberaterin des Landkreises. Eigentlich wollte sie bei einer Informationsveranstaltung im Landratsamt auf die Wege in den Beruf aufmerksam machen. Da dies coronabedingt nicht möglich ist, weist der Landkreis in einer Pressemitteilung zur bayerischen Woche der Ausbildung auf die Möglichkeiten hin.