Warum die Schülerinnen beim Besuch im Altenheim ausgerechnet im Keller staunen

Schülerinnen und Schüler für Ernährung und Versorgung besuchen das Gulielminetti-Heim in Marktoberdorf. Wie sie den Arbeitsalltag im Heim erleben.

Zum Ende des Schuljahres hat die elfte Klasse der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Marktoberdorf mit ihrer Lehrerin Leonie Hergarden das Gulielminetti-Seniorenwohn- und Pflegeheim besucht. Ursprünglich „nur“ als Wäschereibesichtigung geplant, wurde daraus eine interessante Führung durch das ganze Haus.

Staunen im Keller des Gulielminettiheims

Renate Dauner als Leiterin der Einrichtung und Hauswirtschaftsleiterin Sandra Rohr führten die Schülerinnen und Schüler zunächst in den Keller. Die Auszubildenden bekamen Einblick in die hauseigene Wäscherei mit ihren großen Maschinen und dem Dosiersystem für Waschmittel. Auch durften sie beim „Patchen“ zusehen, bei dem Mitarbeitende die Kleidung mit Namen markieren.

Eine Besichtigung der Verteilerküche des Hauses hinterließ bei den jungen Besucherinnen und Besuchern Staunen über die logistische Leistung. Als Nächstes führte der Weg durch das Treppenhaus nach oben. „Durch die pfiffige Hintergrundmusik waren die Treppen schnell genommen“, fand eine Schülerin ganz erstaunt. Oben angekommen konnte eine kleine Verschnaufpause im dort wartenden Strandkorb eingelegt werden.

Schülerinnen aus Marktoberdorfer erfahren Interessantes aus dem Alltag

Sandra Rohr gab den jungen Leuten Einblick in die verschiedenen Räume der BRK-Einrichtung und erzählte interessante Details zum Alltag in den Wohnbereichen. Außerdem erklärte sie die Hintergründe zu den unterschiedlichen Gestaltungselementen in jedem Stockwerk. Zum Abschluss stellte sich Hauswirtschaftsmeisterin Sandra Rohr bei einer kleinen Erfrischung im Speisesaal den Fragen der Auszubildenden.

