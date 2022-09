In acht Tagen zu den schönsten Aussichtsplätzen im Ostallgäu: Die Logenplatz-Route

Wiesen, Wälder, Seen, Moore. Die Logenplatz-Route bringt Wanderer an die besonderen Orte des Ostallgäus und eröffnet auch für Einheimische neue Blickwinkel.

Eine Schnur im Rucksack mitzunehmen, ist auf diesem 127 Kilometer langen Fernwanderweg durch das Ostallgäu absolut empfehlenswert. Nicht nur, um einen gerissenen Schnürsenkel am Wanderschuh zu ersetzen, sondern um seine eigene Kinnlade zu fixieren. Die wird einem selbst als Einheimischer des Öfteren spontan nach unten klappen – wegen der unglaublichen Aussichten.

Ein Bergpanorama, dass einem die Kinnlade herunterklappt

Bei der Logenplatz-Route spielt das Bergpanorama die Hauptrolle. Start- und Endpunkt ist Seeg. Von hier aus werden nur die schönsten Aussichtsplätze „angeflogen“. In acht oder mehr Tagesetappen führt sie als Rundtour über Nesselwang, Oy-Mittelberg, Wald, Marktoberdorf, Lechbruck und Roßhaupten. Die Gelegenheit, den Wanderherbst direkt vor der eigenen Haustüre einzuläuten.

„Einheimische kennen ja viele Ecken schon, aber diese in der Verbindung miteinander zu sehen, wird einem ganz neue Einblicke geben“, meint der Chefredakteur des Wandermagazins, Thorsten Hoyer, der die Route 2021 gelaufen und begeistert von ihr ist. Sie verbindet alles miteinander, was das Ostallgäu so besonders macht: weite Wiesen und Wälder, Seen, Moore, den wilden Lech, aussichtsreiche Anhöhen, gemütliche Orte und urige Hütten. Also: Schnur in den Rucksack und los geht’s!

