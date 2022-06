In Biessenhofen bringt der Blitz einen Baum zu Fall: Wohnhaus beschädigt

Das starke Gewitter am frühen Freitagabend hat in Biessenhofen zu Unwetterschäden geführt. Als Folge eines Blitzschlags wurde ein Hausdach schwer beschädigt.

04.06.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Am späten Freitagnachmittag ist während eines Gewitters in der Region in Biessenhofen ein Blitz in eine Fichte eingeschlagen. Der Baum stürzte dadurch auf das Dach des daneben stehenden Wohnhauses. Dadurch wurde nach Auskunft der Polizei Marktoberdorf das Dach mittelschwer beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Biessenhofen musste zusammen mit einem professionellen Baumfäller die Fichte komplett fällen und anschließend das Dach notdürftig abdichten.

Ein Lkw und mehrere Kfz-Schilder bleiben in der Biessenhofener Unterführung liegen

Gleichzeitig lief auf Grund des starken Niederschlags die Unterführung auf Höhe der Firma Nestle voll (die Redaktion berichtete aktuell). Ein Lieferwagenfahrer schätzte die Wassertiefe falsch ein und blieb im circa 70 cm tiefen Wasser liegen.

Bis die Freiwillige Feuerwehr Altdorf die Unterführung wieder frei bekam, musste die Ortsdurchfahrt Biessenhofen gesperrt werden. Bei den Aufräumarbeiten kamen dann drei amtliche Kennzeichen zum Vorschein, welche Autofahrer beim Durchfahren des Wassers zuvor verloren hatten.