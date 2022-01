In Marktoberdorf gibt es nun auch das Urnengrab „all inclusive“

Für Beerdigungen in Marktoberdorf gibt es ein weiteres Angebot. Die Einnahmen spielen dabei auch eine Rolle. Der eigentliche Beweggrund ist aber ein anderer.

25.01.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Von „Urnengrab all inclusive“ sprach Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell: Das ist nun auch in Marktoberdorf möglich. Mit diesem neuen Angebot will die Verwaltung verhindern, dass vor allem im alten Teil des Friedhofs an St. Martin immer mehr Sarggräber aufgelassen und durch Grün ersetzt werden. Denn der historische Charakter soll unbedingt erhalten bleiben. Im Kern ging es bei der Stadtratssitzung allerdings um die Frage, ob ein Friedhof kostendeckend bewirtschaftet werden kann oder soll. Dazu entspann sich eine kontroverse Diskussion. Der Friedhof auf dem Schlossberg ist einer von drei Ruhestätten unter Obhut der Stadt. Hinzu kommen der neue Friedhof in Geisenried und der Friedhof St. Mang in Leuterschach.