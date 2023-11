In Marktoberdorf hat ein neuer Barbershop eröffnet

In der Kemptener Straße in Marktoberdorf bietet der „Legends Barbershop“ seine Dienste an. Woher die Idee kam, einen eigenen Laden zu gründen.

18.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

In der Kemptener Straße 1 (neben dem kroatischen Restaurant Opatjia) hat Anfang der Woche ein neuer Barbershop eröffnet: Die Barbierstange in weiß-blau-rot dreht sich bereits vor der Eingangstür, die Planen vor den Fenstern sind entfernt und geben den Blick nach innen frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.