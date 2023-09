In Marktoberdorf lassen sie Herzenstöne zum Mitsingen erklingen

Franz Zeugner und Band geben in Marktoberdorf ein besonderes Lobpreis-Konzert. Der Funke springt sofort über.

Ein ganz besonderes Lobpreis-Konzert erlebten die meist jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer mit Franz Zeugner und seiner Band „aus hiesigen und nicht-hiesigen Mitgliedern“ – wie sich Pfarrer Klaus Dinkel-Gassert ausdrückte – in der evangelischen Johanneskirche in Marktoberdorf. Und vom ersten Moment sprang der Funke zu den Zuhörern über. Da wurde mitgesungen und im Takt mitgeklatscht.

Eingangs gab der Geistliche seiner Freude Ausdruck, dass nun mit dem Schulbeginn nach den Sommerferien „auch alles andere mit viel Schwung wieder losgeht“. Es gebe Zeiten im Leben, in denen Gott eine andere Form der Begegnung mit den Menschen brauche, hob er dann hervor. Eine solche Form sei der Lobpreis mit Musik, Gesang und Gebet, sagte er und wünschte allen, dass Zeugner mit seiner Band „eine Landebahn für die Begegnung mit Gott bereite“.

Franz Zeugner, der in verschiedenen Bands mit professionellen Musikern spielte, von denen er sowohl im Songwriting als auch zur Bühnenpräsenz viel gelernt hat, sagt selbst, „ein guter Song muss einfach sein und das Herz berühren“. Und dies schaffte er in den zwei Stunden in der Johanneskirche vom ersten Moment an.

Franz Zeugner ist in der Musikszene kein Unbekannter

Unterstützt wurde er dabei von Christine (Gesang) und Wolfgang (Gitarre) Dennenmoser, die beide wie er Mitglieder der Immanuel Lobpreiswerkstatt, einem Zweig der katholischen Gemeinschaft Immanuel in Ravensburg, sind. Mit dieser Gemeinschaft gestaltet er bundesweit und regional Konzerte sowie Gottesdienste zur Verkündigung des Glaubens und Erneuerung von Kirche und Gesellschaft musikalisch mit.

Von 2007 bis 2010 begleitete Zeugner die Gruppe „Herztöne“ als Lobpreisleiter bei deutschlandweiten Treffen der katholisch charismatischen Erneuerung in Fulda. In dieser Szene bekannt geworden ist er mit dem Titelsong seiner CD „König des Himmels und der Erde“. Sein Lied „Sei mutig und stark“ hat bereits 2007 innerhalb der katholisch charismatischen Erneuerung eine Menge Leute begeistert.

Und auch in der Johanneskirche zog er mit seiner melodischen Stimme, seinem einfühlsamen Gesang, den er selbst auf der Gitarre begleitete, seine Zuhörer in Bann. Seinen Gesang in englischer wie in deutscher Sprache (der Text wurde zum Mitsingen an die Wand projiziert) vermischte er immer wieder mit Gebeten und Erlebnissen aus seinem eigenen Leben. Denn es gebe bei jedem Zeiten, wo nicht alles ganz gerade laufe, sagte er. Da helfe ein musikalischer Lobpreis – auch wenn er zwischendurch schwerfalle.

Musikalisch und mit Gesang wurde er außer vom Ehepaar Dennenmoser von Jürgen Propach (Keyboard) begleitet. Propach, der samstagabends alle 14 Tage in der Johanneskirche Lobpreisabende organisiert, hatte Zeugner für das Konzert eingeladen. Weiter begleiteten ihn Jonathan Wallace (Cajon) und Uli Winckhler (Gitarre). Als Techniker fungierte Johann Blick. Auch Christine Dennenmoser steuerte eigene Empfindungen und Sologesang bei. Ein sehr gelungener Abend, bei dem sich alle danach noch recht gelöst in der Halle des evangelischen Gemeindezentrums trafen.