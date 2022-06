Einstimmig beschlossen: In Stötten am Auerberg soll ein Waldkindergarten entstehen

In Stötten am Auerberg soll es nun einen Waldkindergarten geben. Die Kindergartenleiterinnen stellten nun im Gemeinderat das Konzert vor.

15.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Im neuen Kindergartenjahr sollen die Kinder ab Herbst nicht mehr wie gewohnt drinnen spielen, sondern rausgehen und die Natur erkunden. Dafür will die Gemeinde Stötten einen Natur- und Waldkindergarten einrichten. Dies wurde bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen und nun in öffentlicher Sitzung konkreter besprochen. Die Kindergartenleiterinnen Elke Keitmair und Anabel Gansohr beantworteten dabei Fragen zum Konzept. (Lesen Sie dazu auch: Waldkindergarten nur privat? Die Gemeinde Unterthingau ist unschlüssig)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.