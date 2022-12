So gehen Bäckereien im Ostallgäu mit Inflation und Energiekrise um

Nicht zuletzt Bäckereien leiden unter den gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel und Personal. Wie es den Bäckermeistern Ostallgäu derzeit ergeht.

Einen Liter Flüssiggas für 1,20 Euro statt 63 Cent, 100 Kilo Mehl für 63 statt 36 Euro und den monatlichen Strom für 4000 statt 2000 Euro: Von diesen beunruhigenden Zahlen berichtet Andreas Moser, Geschäftsführer der Bäckereien Moser in Aitrang, Ruderatshofen und Marktoberdorf. Hinter all den Backwaren, die täglich wie selbstverständlich bei den Bäckereien in den Regalen liegen, stecken die Sorgen der Betreiber. Nicht zuletzt haben sie mit der Inflation zu kämpfen.

Die Bäckereien sind das Gesicht der Krise

„Mir kommt es vor, als wären die Bäckereien zurzeit in aller Munde. Sie sind irgendwie das Gesicht der Krise“, sagt Vinzenz Lipp, Geschäftsführer der Bäckerei Lipp mit mehreren Filialen in Marktoberdorf und Umgebung, mit einem kleinen Schmunzeln. Er ist froh, nicht von Gas abhängig zu sein, doch auch Strom- und Heizölpreise sind gestiegen. Dazu kommen die hohen Lebensmittelpreise und die Personalkosten. „Die Tarife sind um 10 Prozent gestiegen – verständlich – in Zeiten der Inflation braucht jeder etwas mehr Geld“, sagt Lipp. Bereits während der Pandemie hat er den Ladenschluss eine Stunde früher angesetzt – 17 statt 18 Uhr. Nun kann er dadurch auch ein wenig Energie einsparen.

Etwas weniger gravierend sieht die Situation in der Bäckerei Heiland in Bertoldshofen aus. „Ich denke, das liegt daran, dass wir ein kleiner Betrieb sind“, sagt Geschäftsführer Meinrad Heiland. Die sieben Mitarbeiter, die er derzeit hat, könne er bisher halten und fair bezahlen. Es sei ein wenig leichter als bei großen Unternehmen. Aus diesem Grund wolle er sein Geschäft auch vorerst nicht vergrößern.

Meinrad Heiland hält die hohen Preise für kritisch, aber gerade noch im Rahmen

Die Preissteigerung sei bisher nicht so hoch, wie von den Medien dargestellt, ist Heiland der Auffassung. „Die Kosten für Strom und Heizöl sind zwar deutlich höher als früher, halten sich aber gerade noch im Rahmen. Und die Gaspreise sind vielleicht auf das Doppelte gestiegen, aber nicht auf das Fünf- oder Achtfache.“

Trotzdem war Heiland – wie alle anderen Bäckereien auch – dazu gezwungen, die Preise anzupassen. Er sei darauf bedacht, dass es „für Kunden und das Geschäft profitabel bleibt“. Eine Breze kostet beispielsweise statt 70 Cent im Vorjahr nun 80 Cent, eine Semmel statt 40 inzwischen 45 Cent. Das liegt daran, dass die Preise für Backzutaten um 20 bis 30 Prozent gestiegen sind. Heiland plädiert trotzdem dafür, keine Panik zu schüren, wo sie nicht nötig ist.

Auch Vinzenz Lipp stellt fest, dass die Kundinnen und Kunden bisher Ruhe bewahren: „Die Meisten haben Verständnis für die angezogenen Preise. Das ist ja gerade überall so.“ Er hat zusätzliche Sparmaßnahmen ergriffen und einige seiner Kühlanlagen abgeschaltet, um seine Ausgaben zu reduzieren. Deshalb musste er sein Sortiment um zwei Kornsemmeln reduzieren: Statt sieben Sorten sind es nun fünf.

Moser indes verdankt es einem glücklichen Zufall, dass er effektiv Strom sparen kann: „Kurz vor dem Ukrainekrieg haben wir uns eine Photovoltaikanlage zugelegt.“ Damit könne er rund 90 Prozent des benötigten Stroms selber produzieren. Nun ist jedoch Winter, es ist öfter dunkel und Strom zu gewinnen nicht mehr so einfach.

Andreas Moser: "Der Winter wird spannend"

„Der Winter wird generell spannend“, sagt er. Bereits im Frühjahr und im Herbst hat auch er die Preise anpassen müssen. Nun könnte das erneut bevorstehen. „Die meisten Kunden haben über die Medien von unserer Situation erfahren und verstehen das. Aber der ein oder andere will eben weiterhin Ski fahren und spart dann vielleicht eher bei den Lebensmitteln.“ Die Preisanpassungen fingen die Kosten für Energie und Zutaten gerade so auf. Eigentlich müsste er seine Preise noch weiter anheben, um alles ausgleichen zu können.

Vinzenz Lipp ist aufgefallen, dass die Kunden zurückhaltender und bewusster einkaufen und auch eher mal zur günstigeren Ware greifen. Weihnachtsgebäck und -stollen verkauften sich dieses Jahr beispielsweise nicht so gut wie sonst. Das gewöhnliche Mischbrot, das noch immer verhältnismäßig günstig sei, werde im Gegensatz dazu nun am meisten verkauft.

Dies bestätigt auch Kreishandwerksmeister Robert Klauer: Bei den Verbrauchern sei bereits eine deutliche Zurückhaltung zu erkennen. Da sei es keine Lösung, die Verteuerungen in vollem Umfang an diese weiterzugeben. Die Betriebe fordern mehr Unterstützung von der Bundesregierung, wie zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer auf alle Energieträger.

Mosers Strategie ist es jetzt, erst einmal abzuwarten, wie die Zahlen 2023 aussehen. „Dann kann ich die Preise immer noch anziehen.“ Er versuche, nicht allzu pessimistisch in die Zukunft zu blicken. „Man kann nicht wissen, was kommt, aber wir wollen weiter machen.“

