Integration in allen Facetten: Diese Veranstaltungen gibt es im Ostallgäu für Engagierte und Zugewanderte

Der Landkreis Ostallgäu bietet ein Programm zum Thema Integration mit Vorträgen, Ausstellungen, Workshops und mehr. Alle Infos zu den Veranstaltungen.

04.03.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Die Stelle für Kommunale Integration des Landratsamtes Ostallgäu hat das neue Veranstaltungsprogramm für März bis Juli 2023 veröffentlicht. Die Angebote richten sich an ehrenamtlich Engagierte, an Fachkräfte sowie direkt an Zugewanderte. Das Programm hält auch offene Angebote für alle Interessierten bereit.

Diese Veranstaltung gibt es für Ehrenamtliche und Fachkräfte im Bereich Integration sowie für Zugewanderte selbst

Für ehrenamtlich Engagierte im Bereich Integration finden in den nächsten Monaten zwei Stammtische statt. Der erste Stammtisch ist am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Saal Wertach Marktoberdorf Ruderatshofen

statt. Der erste Stammtisch ist am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Saal Für zugewanderte Menschen wird am Donnerstag, 27. April, um 16.30 Uhr im Saal Wertach im Landratsamt eine Veranstaltung mit der Anerkennungsberatung der Tür an Tür gGmbH angeboten. Bei der Veranstaltung gibt es Informationen zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Dazu sind auch die ehrenamtlichen Helfer eingeladen.

angeboten. Bei der Veranstaltung gibt es Informationen zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Dazu sind auch die ehrenamtlichen Helfer eingeladen. Erstmals findet dieses Jahr am Mittwoch, 10. Mai, ein Integrationsforum statt, zu dem Landrätin Maria Rita Zinnecker alle Integrationsakteure des Landkreises einlädt. Dabei erwartet die Teilnehmenden ein Programm aus Präsentationen, Infoständen, Austausch und Vernetzung sowie der Eröffnung der Ausstellung „Auf der Flucht: Frauen und Migration“ mit Vortrag der Kuratorin Claudia Schreck. Neben der 14-tägigen Ausstellung im Foyer des Landratsamtes finden landkreisweite Aktionswochen zum Thema „Frauen und Migration“ statt.

statt, zu dem Landrätin Maria Rita Zinnecker alle Integrationsakteure des Landkreises einlädt. Dabei erwartet die Teilnehmenden ein Programm aus Präsentationen, Infoständen, Austausch und Vernetzung sowie der Eröffnung der Ausstellung „Auf der Flucht: Frauen und Migration“ mit Vortrag der Kuratorin Claudia Schreck. Neben der 14-tägigen Ausstellung im Foyer des Landratsamtes finden landkreisweite Aktionswochen zum Thema „Frauen und Migration“ statt. „Mit wenigen Worten – Partizipation für Kinder durch Unterstützte Kommunikation“ heißt ein Workshopangebot für Fachkräfte, die mit Familien arbeiten. Der Workshop findet am Donnerstag, 22. Juni, um 14 Uhr im Landratsamt (Saal Aggenstein) statt. Teilnehmer erlernen einfache und effektive Möglichkeiten, um mit Kindern zu kommunizieren, die sich nicht lautsprachlich oder in der deutschen Sprache ausdrücken können.

Alle Infos zu den Veranstaltungen des Landratsamtes Ostallgäu gibt es online

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es online unter www.ostallgaeu.de/integration und in der Integreat App. Alle Angebote sind kostenfrei. Anmeldung beim Team der Kommunalen Integration (Isabel Costian, Julia Jäkel, Christina Panje) per E-Mail unter der Adresse integration@ostallgaeu.de oder unter der Telefonnummer 08342 911-194.

Lesen Sie auch: 45 Flüchtlinge im Ostallgäu angekommen: Es fehlen noch Wohnungen