Internationaler Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf: Kartenvorverkauf geht bis 2. Juni

Wer noch Karten für den Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf im Vorverkauf ergattern will, hat dafür noch bis 2. Juni Zeit. Alle Infos zu den Preisen.

25.05.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Der Kartenvorverkauf für den Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf geht in den Endspurt. Wer noch Tickets im Vorfeld kaufen will, hat dazu bis Donnerstag, 2. Juni, die Möglichkeit. Die Konzertkarten sind im Vorverkauf günstiger als an der Abendkasse, teilt der Veranstalter mit.

Preise für die Tickets im Vorverkauf

Die Vorverkaufspreise sehen wie folgt aus: Tickets für das Eröffnungs- und Schlusskonzert und die zweite Wettbewerbsrunde kosten 22 Euro, die Wettbewerbsrunden Teil 1 und 2 kosten je 15 Euro und die Abendkonzerte je 20 Euro. Wer mehrere Konzerte besuchen möchte, kann sich im Vorverkauf den Festivalpass für 120 Euro sichern. Im Anschluss an den Wettbewerb gibt es Konzerte im Rahmen der Internationalen Masterclass for Choral Conductors, die von 8. bis 12. Juni stattfindet.

Hier gibt es Tickets für den Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf

Alle Karten – mit Ausnahme des Festivalpasses – sind in der Buchhandlung „Eselsohr“ in der Salzstraße 2 in Marktoberdorf erhältlich, Telefon 08342/40354.

Die Tickets gibt es zudem bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen, sowie im Internet, wo auch der Festivalpass erhältlich ist unter der Adresse: www.kammerchorwettbewerb.org

