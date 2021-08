Ist der schiefe Baum bei Biessenhofen eine Gefahr?

Ein Biessenhofener sorgt sich um einen schiefstehenden Baum direkt am neuen Fuß- und Radweg. Er könnte umkippen, fürchtet er. Doch der Bürgermeister beruhigt.

Hochgewachsen, bedrohlich zur Seite geneigt, mit den Wurzeln an einen Abhang klammernd – so beschreibt ein Leser aus Biessenhofen den Nadelbaum am Ortsausgang von Hörmanshofen. Eine Gefahr für Mensch und Tier, wie er sagt. Vor allem seitdem der neue Fuß- und Radweg an dem Baum entlangführt.

„Seit dem Unglück in Augsburg mache ich mir große Sorgen“, sagt er. Anfang Juli stürzte auf einem Augsburger Spielplatz unvermittelt ein Ahornbaum um und begrub eine Mutter und ihr zweijähriges Kind unter sich. Das Kind starb. Gutachter prüfen nun, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Auch der Leser aus Biessenhofen stellt sich die Frage, warum der Baum umfiel.

Warum der neue Fuß- und Radweg zum Problem werden könnte

Der Fußgänger- und Fahrradweg wurde entlang des schiefen Baumes gebaut. Beim Ausbaggern des Weges seien neben dem kleinadrigen Wurzelwerk auch oberarmdicke Wurzeln ausgerissen worden, sagt der Leser. Selbst wenn der ohnehin schon schiefe Baum dadurch nicht austrocknet, werde er Windstößen nicht mehr standhalten können, sagt der Leser. „Irgendwann wird er umkippen.“

„Der Baum ist sicher“, sagt dagegen Biessenhofens Bürgermeister Wolfgang Eurisch. Er betont auch, dass der Baum nicht erst seit dem Bau des Weges schräg stehe. Vermutlich habe er sich mit den Jahren in Windrichtung geneigt. Trotzdem wurde der schief stehende Baum von einem Fachmann überprüft und als standsicher eingestuft. „Der Baum gehört der Gemeinde“, sagt Eurisch. „Wenn es irgendwann Unsicherheiten geben sollte, kommt er weg und wir pflanzen woanders einen neuen.“

Es hätte eine Alternativroute am Baum vorbei gegeben, sagt der Biessenhofener. Eine Route, die ihm zufolge sicherer, günstiger und umweltschonender gewesen wäre. „Denn durch den Weg wurde auch eine geschütze Ausgleichsfläche brachial deformiert.“

Umweltschutz: Die beste Route für den Weg in Biessenhofen gewählt

Doch laut Eurisch, sei diese Wegführung noch die schonendste für die Natur gewesen. Bei der anderen Route an der Kreisstraße entlang hätten laut Eurisch zwei alte Bäume gefällt und Buschwerk an einem Erdwall entfernt werden müssen. Die Gemeinde habe sich deswegen gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Naturschutzwächter Dieter Frisch, der für mehrere Ostallgäuer Gemeinden zuständig ist, für diese Variante entschieden. Die Ausgleichsfläche, die durch den Radweg verbaut wurde, werde an anderer Stelle neu angelegt, sagt Eurisch.

